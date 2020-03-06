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Altın haftanın son gününde ne kadar oldu?

06.03.2020 09:26

Son güncelleme : 06.03.2020 11:10
Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 327,7 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı`da çeyrek altın 533 lira, Cumhuriyet altını da 2.181 liradan satılıyor.



AA

Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,8 artışla 329,1 liradan tamamladı.

Bugüne değer kaybıyla başlayan altının gram fiyatı, saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 327,7 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 533 lira, Cumhuriyet altını da 2.181 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı dün, küresel piyasalarda azalan risk iştahıyla  yüzde 2,1 artarak 1.673 dolar seviyesinden günü tamamlaması sonrası bugün Asya piyasalarında yatay bir seyir izliyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının küresel ekonomiye  olası etkilerinin yatırımcıları tedirgin etmeye devam ettiğini belirterek, buna bağlı olarak varlık fiyatlarında oynaklığın arttığını kaydetti.

Finansal istikrarı korumak amacıyla merkez bankalarının genişlemeci para politikasına yöneldiğine dikkati çeken analistler, bu durumun altın  fiyatlarını yukarı yönde desteklediğini ifade etti.

Analistler, teknik açıdan altının onsunda 1.690 doların direnç, 1.640 doların destek konumuna geldiğini, gram altında ise 315-330 lira bandının öne çıktığını kaydetti.





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Altın Ons 1.671 1.671 -2,11  
Altın Gr. 328 328 -1,14  
Cumhuriyet 2.152 2.186 23,00  
Tam 2.144 2.198 23,51  
Yarım 1.036 1.063 11,38  
Çeyrek 520 532 5,68  
Gümüş.Ons 17,30 17,33 -0,14  
Gümüş Gr. 3,40 3,40 -0,03  
B. Petrol 49,41 49,41 -0,58  
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