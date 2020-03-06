Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 327,7 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı`da çeyrek altın 533 lira, Cumhuriyet altını da 2.181 liradan satılıyor.
Altın haftanın son gününde ne kadar oldu?
06.03.2020 09:26
Son güncelleme : 06.03.2020 11:10
AA
Dün, altının ons fiyatı ve dolar
kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,8 artışla 329,1 liradan tamamladı.
Bugüne değer kaybıyla başlayan altının gram fiyatı, saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 327,7 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın
533 lira, Cumhuriyet altını da 2.181 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı dün, küresel piyasalarda azalan risk iştahıyla yüzde 2,1 artarak 1.673 dolar seviyesinden günü tamamlaması sonrası bugün Asya piyasalarında yatay bir seyir izliyor.
Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının küresel ekonomiye olası etkilerinin yatırımcıları tedirgin etmeye devam ettiğini belirterek, buna bağlı olarak varlık fiyatlarında oynaklığın arttığını kaydetti.
Finansal istikrarı korumak amacıyla merkez bankalarının genişlemeci para politikasına yöneldiğine dikkati çeken analistler, bu durumun altın fiyatlarını yukarı yönde desteklediğini ifade etti.
Analistler, teknik açıdan altının onsunda 1.690 doların direnç, 1.640 doların destek konumuna geldiğini, gram altında ise 315-330 lira
bandının öne çıktığını kaydetti.
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En Yüksek
|Değişim
|: -1,15%
|| -1.281,63
|Açılış
|: 111.654
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|Önceki Kapanış
|: 111.815
|
112.345
En Düşük
110.504
10:546,0970
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0166
|Açılış
|: 6,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0980
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6,1287
En Düşük
6,0851
10:546,8514
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0177
|Açılış
|: 6,8160
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7680
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6,8865
En Düşük
6,8333
10:54327,86
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -1,14
|Açılış
|: 327,86
|
|Önceki Kapanış
|: 329,00
|
331,08
En Düşük
326,14
BIST En Aktif Hisseler
|BRKSN
|3,54
|5.863.338
|% 14,94
|
|OYAYO
|7,77
|3.216.461
|% 14,94
|
|VAKKO
|6,19
|41.790.643
|% 11,93
|
|BURCE
|8,35
|8.434.094
|% 9,44
|
|SUMAS
|9,97
|209
|% 7,20
|
|EKIZ
|1,12
|6.487
|% -9,68
|
|PENGD
|4,03
|7.276.097
|% -8,62
|
|GRNYO
|1,52
|373.357
|% -7,88
|
|METUR
|1,54
|129.234
|% -7,78
|
|KRONT
|19,53
|3.776.237
|% -5,19
|
|THYAO
|11,55
|311.591.746
|% -1,37
|
|EREGL
|9,00
|196.028.301
|% 2,86
|
|ASELS
|29,92
|178.236.072
|% -1,19
|
|GARAN
|10,15
|118.810.933
|% -1,46
|
|ODAS
|2,11
|102.612.349
|% -1,40
|
|ODAS
|2,11
|102.612.349
|% -1,40
|
|YKBNK
|2,46
|101.843.251
|% -2,77
|
|KARSN
|1,89
|73.079.585
|% -1,05
|
|THYAO
|11,55
|311.591.746
|% -1,37
|
|EKGYO
|1,45
|36.240.039
|% -1,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8886
|7,9282
|% -0,16
|
|Frank
|6,4315
|6,4702
|% -0,08
|
|Riyal
|1,6197
|1,6278
|% -0,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.671
|1.671
|-2,11
|
|Altın Gr.
|328
|328
|-1,14
|
|Cumhuriyet
|2.152
|2.186
|23,00
|
|Tam
|2.144
|2.198
|23,51
|
|Yarım
|1.036
|1.063
|11,38
|
|Çeyrek
|520
|532
|5,68
|
|Gümüş.Ons
|17,30
|17,33
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,40
|-0,03
|
|B. Petrol
|49,41
|49,41
|-0,58
|