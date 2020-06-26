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Altın ne kadar oldu? İşte son durum...

26.06.2020 09:03

Son güncelleme : 26.06.2020 14:37
Haftanın son işlem gününe 389 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda 388 liradan alıcı buluyor. Çeyrek altın 637 lira, Cumhuriyet altını da 2.536 liradan satılıyor.



Dün güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 389,8 lira seviyesinde seyrediyordu. Aynı dakikalarda çeyrek altın 639 lira, Cumhuriyet altını da 2.610 liradan  satılıyordu.

Bugün ise düşüşe geçen gram altın şu dakikalarda 388 liradan alıcı buluyor. Çeyrek altın 637 lira, Cumhuriyet altını da 2.536 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı da 1.764 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalga  endişelerinin altın fiyatlarını desteklediğini, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.790 doların direnç olarak öne çıktığını,  gram altında ise 380-395 lira bandının izleneceğini kaydetti.





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EKIZ 10,42 1.448.417 % 9,92  
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Frank 7,2062 7,2496 % 0,10  
Riyal 1,8222 1,8313 % 0,01  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.764 1.765 1,07  
Altın Gr. 388 388 -0,39  
Cumhuriyet 2.518 2.536 -3,80  
Tam 2.592 2.603 -3,90  
Yarım 1.259 1.273 -1,90  
Çeyrek 630 637 -1,00  
Gümüş.Ons 17,86 17,88 0,08  
Gümüş Gr. 3,93 3,94 0,01  
B. Petrol 41,55 41,55 0,50  
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