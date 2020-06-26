Haftanın son işlem gününe 389 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda 388 liradan alıcı buluyor. Çeyrek altın 637 lira, Cumhuriyet altını da 2.536 liradan satılıyor.
Altın ne kadar oldu? İşte son durum...
26.06.2020 09:03
Son güncelleme : 26.06.2020 14:37
Dün güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 389,8 lira
seviyesinde seyrediyordu. Aynı dakikalarda çeyrek altın
639 lira, Cumhuriyet altını da 2.610 liradan satılıyordu.
Bugün ise düşüşe geçen gram altın şu dakikalarda 388 liradan alıcı buluyor. Çeyrek altın 637 lira, Cumhuriyet altını da 2.536 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı da 1.764 dolar
seviyesinde bulunuyor.
Analistler, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalga endişelerinin altın fiyatlarını desteklediğini, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.790 doların direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 380-395 lira bandının izleneceğini kaydetti.
14:20115.264
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 1.125,38
|Açılış
|: 115.117
|
|Önceki Kapanış
|: 114.139
|
115.355
En Düşük
114.928
14:206,8566
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0006
|Açılış
|: 6,8670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8700
|
6,8586
En Düşük
6,8444
14:207,6915
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0015
|Açılış
|: 7,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7050
|
7,7061
En Düşük
7,6816
14:20388,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,02
|Açılış
|: 388,81
|
|Önceki Kapanış
|: 388,79
|
389,50
En Düşük
387,25
BIST En Aktif Hisseler
|ORGE
|6,97
|80.026.518
|% 9,94
|
|EKIZ
|10,42
|1.448.417
|% 9,92
|
|SARKY
|6,90
|29.199.344
|% 9,87
|
|VKFYO
|2,73
|3.804.379
|% 9,64
|
|DAGI
|6,65
|31.276.105
|% 9,20
|
|HALKS
|3,76
|1.544.046
|% -9,62
|
|YKGYO
|3,94
|57.720.279
|% -6,64
|
|LUKSK
|14,85
|1.185.499
|% -6,37
|
|GUBRF
|26,16
|190.694.192
|% -5,90
|
|YONGA
|25,50
|155.510
|% -4,14
|
|ISFIN
|4,24
|827.217.162
|% 4,95
|
|KRDMD
|3,07
|490.813.987
|% 1,99
|
|KARSN
|2,80
|487.710.374
|% 2,56
|
|IHLGM
|1,63
|461.998.494
|% 1,24
|
|ODAS
|2,32
|342.787.107
|% 1,75
|
|IHLGM
|1,63
|461.998.494
|% 1,24
|
|ISFIN
|4,24
|827.217.162
|% 4,95
|
|KARSN
|2,80
|487.710.374
|% 2,56
|
|KRDMD
|3,07
|490.813.987
|% 1,99
|
|ODAS
|2,32
|342.787.107
|% 1,75
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4749
|8,5174
|% -0,15
|
|Frank
|7,2062
|7,2496
|% 0,10
|
|Riyal
|1,8222
|1,8313
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.764
|1.765
|1,07
|
|Altın Gr.
|388
|388
|-0,39
|
|Cumhuriyet
|2.518
|2.536
|-3,80
|
|Tam
|2.592
|2.603
|-3,90
|
|Yarım
|1.259
|1.273
|-1,90
|
|Çeyrek
|630
|637
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|17,86
|17,88
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,93
|3,94
|0,01
|
|B. Petrol
|41,55
|41,55
|0,50
|