ABD`li e-ticaret devi Amazon, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınıyla çevrim içi alışverişe artan talebi karşılayabilmek için geçen ay 100 bin yeni personel alacağını duyurmasının ardından, 75 bin kişinin daha istihdam edileceğini bildirdi.
Amazon 75 bin kişiyi daha işe alacak
14.04.2020 09:19
Son güncelleme : 14.04.2020 09:19
AA
Amazon'dan yapılan açıklamada, şirketin, geçen ay, Kovid-19 salgını sürecinde çalışanların ücretlerini artırmak için dünya çapında 350 milyon doların üzerinde yatırım yapma ve 100 bin kişiyi istihdam etme kararı aldığı hatırlatıldı.
Bu kapsamda istihdam edilenlerin ABD genelinde çalışmaya başladığının aktarıldığı açıklamada, "Talebin arttığını görmeye devam ediyoruz ve bu benzeri görülmemiş süreçte müşterilerimize hizmet etmeye yardımcı olmak için 75 bin kişilik istihdam yaratarak işe alımlara devam edeceğiz." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, ücret artışına yönelik yatırım yapmaya da devam edildiği belirtilerek, bu yatırımın da 500 milyon doları aşmasının beklendiği kaydedildi.
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|19.238.089
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|TSPOR
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|YBTAS
|5.740,00
|665.710
|% 10,00
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|KLNMA
|44,44
|64.582.176
|% 10,00
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|PRZMA
|4,35
|42.828.923
|% -9,94
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|METAL
|0,84
|283.641
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|ROYAL
|1,68
|966.432
|% -9,19
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|ETYAT
|1,31
|4.196.146
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|IHEVA
|2,57
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|
|THYAO
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|
|GARAN
|8,46
|1.146.660.456
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|PGSUS
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|911.112.225
|% 9,91
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|ASELS
|24,94
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|% -0,64
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|GSRAY
|2,58
|504.661.652
|% 1,57
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|GSRAY
|2,58
|504.661.652
|% 1,57
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|YKBNK
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|% -1,94
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|THYAO
|10,19
|1.782.488.559
|% 3,98
|
|CEMAS
|1,03
|145.278.863
|% 9,57
|
|GARAN
|8,46
|1.146.660.456
|% -1,97
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|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Sterlin
|8,4815
|8,5240
|% 0,51
|
|Frank
|6,9900
|7,0321
|% 0,34
|
|Riyal
|1,7959
|1,8049
|% 0,07
|
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.714
|1.715
|0,63
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|Altın Gr.
|373
|373
|0,31
|
|Cumhuriyet
|2.387
|2.448
|3,90
|
|Tam
|2.454
|2.519
|4,10
|
|Yarım
|1.194
|1.226
|2,00
|
|Çeyrek
|599
|613
|1,00
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|Gümüş.Ons
|15,50
|15,55
|0,12
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|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|0,03
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|32,08
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