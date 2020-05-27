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Amazon sürücüsüz araç startup şirketi Zoox`u almak istiyor

27.05.2020 12:54

Son güncelleme : 27.05.2020 13:06
Amazon, sürücüsüz araç teknolojisi alanında da söz sahibi olmak için, sürücüsüz araç startup şirketi Zoox`u satın almak istiyor.



FOREKS

Wall Street Journal'ın haberine göre Amazon.com, sürücüsüz araç teknolojisi alanında da söz sahibi olmak için, sürücüsüz araç start-up şirketi Zoox'u satın almak üzere görüşmeler yürütüyor.

Kaynaklar, Zoox için varılacak bir anlaşmada bedelin 3,2 milyar  doların altında olmayacağını ifade ediyorlar.

Bunun yanı sıra müzakerelerin anlaşma ile sonuçlanacağının garantisi olmadığı, haftalar sürebilecek görüşmelerin anlaşmasız  sonuçlanabileceği de ifade ediliyor.

Amazon.com geçen yıl sürücüsüz araç start up şirketi Aurora Innovation'a 530 milyon dolar yatırım yapmıştı.




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