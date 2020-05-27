Amazon, sürücüsüz araç teknolojisi alanında da söz sahibi olmak için, sürücüsüz araç startup şirketi Zoox`u satın almak istiyor.
Amazon sürücüsüz araç startup şirketi Zoox`u almak istiyor
27.05.2020 12:54
Son güncelleme : 27.05.2020 13:06
FOREKS
Wall Street Journal'ın haberine göre Amazon.com, sürücüsüz araç teknolojisi alanında da söz sahibi olmak için, sürücüsüz araç start-up şirketi Zoox'u satın almak üzere görüşmeler yürütüyor.
Kaynaklar, Zoox için varılacak bir anlaşmada bedelin 3,2 milyar doların altında olmayacağını ifade ediyorlar.
Bunun yanı sıra müzakerelerin anlaşma ile sonuçlanacağının garantisi olmadığı, haftalar sürebilecek görüşmelerin anlaşmasız sonuçlanabileceği de ifade ediliyor.
Amazon.com geçen yıl sürücüsüz araç start up şirketi Aurora Innovation'a 530 milyon dolar
yatırım yapmıştı.
12:50104.953
En Yüksek
|Değişim
|: 1,87%
|| 1.928,25
|Açılış
|: 103.798
|
|Önceki Kapanış
|: 103.024
|
105.036
En Düşük
103.798
12:506,7783
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0530
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7785
En Düşük
6,6969
12:507,4747
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 0,0839
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4750
En Düşük
7,3528
12:50371,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 3,28
|Açılış
|: 371,82
|
|Önceki Kapanış
|: 368,62
|
372,75
En Düşük
368,43
BIST En Aktif Hisseler
|GLBMD
|4,07
|3.266.279
|% 10,00
|
|KENT
|473,60
|12.036.636
|% 9,99
|
|YAPRK
|12,26
|8.398.699
|% 9,96
|
|ALCTL
|21,30
|11.790.146
|% 9,96
|
|EGSER
|4,65
|36.667.784
|% 9,93
|
|EKIZ
|9,99
|309.790
|% -10,00
|
|CMENT
|35,20
|5.924.313
|% -9,97
|
|RTALB
|28,02
|24.445.078
|% -9,96
|
|TKURU
|16,91
|94.459
|% -9,96
|
|KUTPO
|22,64
|4.382.563
|% -9,94
|
|THYAO
|12,12
|1.038.124.376
|% 8,12
|
|GARAN
|7,62
|575.458.018
|% 1,06
|
|PGSUS
|57,50
|440.013.954
|% 6,98
|
|ASELS
|29,92
|362.731.849
|% 2,19
|
|SOKM
|12,32
|350.825.248
|% 3,88
|
|THYAO
|12,12
|1.038.124.376
|% 8,12
|
|YKBNK
|2,21
|170.308.768
|% 0,91
|
|KRDMD
|2,54
|193.438.980
|% 3,25
|
|GSRAY
|2,93
|214.589.902
|% 8,92
|
|GARAN
|7,62
|575.458.018
|% 1,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3290
|8,3708
|% 1,02
|
|Frank
|6,9680
|7,0100
|% 0,80
|
|Riyal
|1,7987
|1,8077
|% 1,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.706
|1.707
|-4,40
|
|Altın Gr.
|371
|372
|2,94
|
|Cumhuriyet
|2.407
|2.437
|6,90
|
|Tam
|2.478
|2.501
|7,30
|
|Yarım
|1.209
|1.222
|3,50
|
|Çeyrek
|605
|612
|2,30
|
|Gümüş.Ons
|17,20
|17,24
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,73
|3,74
|0,04
|
|B. Petrol
|35,80
|35,80
|-0,37
|