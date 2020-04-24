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Anlaşma sağlandı! 1 trilyon euro...

24.04.2020 13:16

Son güncelleme : 24.04.2020 14:08
Avrupa Birliği üyesi ülkeler, AB ekonomisinin Covid-19 pandemisine karşı korunması için 1 trilyon euroluk acil durum bütçesi üzerinde anlaştı.



DHA

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bütçenin bağışlarla mı yoksa borç üzerinden mi oluşturulacağı konusunda görüş ayrılıklarının sürdüğünü söyledi.

"İçtenlikle söylüyorum ki Avrupa'nın borç alarak diğer ülkelere borç vermesi beklentilerimizi karşılamayacak" diyen Macron bu durumun zaten büyük miktarda borç altında olan İtalya, Belçika ve Yunanistan gibi ülkelerin yükünü daha da artıracağı uyarısı yaptı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde Çarşamba günü yaptığı açıklamada, doğrudan Avrupa Birliği ülkeleri hükümetlerine kredi vermeyeceklerini, böyle bir uygulamanın yasalara aykırı olduğunu vurguladı.

İlgili anlaşmaların, devlet tahvillerinin birincil piyasalarda satın alınarak finansman sağlamanın, aynı zamanda hükümetlerin doğrudan finansmanı anlamına geleceğine dikkat çeken Lagarde, bu yolla hükümetlerin bütçe disiplini politikalarının sağlıklı işlemesinin de baltalanmış olacağı uyarısı yaptı.





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