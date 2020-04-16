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Anlaşma sağlandı! O ödemeler durduruldu

16.04.2020 09:35

Son güncelleme : 16.04.2020 10:01
G20 maliye bakanları ve merkez bankası başkanları, Dünya`nın en fakir ülkeleri borç geri ödemelerinin yıl sonuna kadar dondurulması konusunda anlaştılar.



FOREKS

G20, en fakir ülkelerin borç geri ödemelerininin dondurulmasında anlaştılar. G20 dönem başkanı Suudi Arabistan'ın Maliye Bakanı Muhammed al-Jadaan  yaptığı açıklamada, borç ana para ve faizlerinin geri ödemelerinin dondurulmasının fakir ülkelere sağlık sistemlerini iyileştirmekte ve corona virüs salgını ile mücadelede harcamaları için 20 milyar dolar kaynak sağlayacağını vurguladı.

"BORÇ RAHATLAMASI HERKESİN ÇIKARINA"

IMF Başkanı Georgieva da yaptığı açıklamada, "G20 olağanüstü hızlı karar aldı. Borç rahatlatması herkesin çıkarına. Global toplum, bu  global salgın karşısında ancak en zayıf üyesi kadar güçlü olabilir" diye konuştu.

IIF'in verdiği bilgiye göre özel sektörden kreditörler G20'nin bu borç rahatlama çabasına gönüllülük temelinde katılacaklar.




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