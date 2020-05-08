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Anneler Günü`nde alışveriş cirosunda rekor bekleniyor

08.05.2020 11:17

Son güncelleme : 08.05.2020 11:17
Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, "Anneler Günü etkisiyle perakende sektöründe mayıs ayı online alışveriş cirosunda rekor bekliyoruz. Kargo şirketlerinde son bir haftadır gözlemlediğimiz yoğunluğu da rekorun ön habercisi olarak değerlendiriyoruz" dedi.



AA

Konuya ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulunan Öncel, annelerin  herkes için çok değerli olduğunu belirterek, annelere evlatlık görevini yerine  getirmek için aslında her gün yapılması gerekenler olduğunu söyledi.

Anneler Günü’nün ise sembolik de olsa çok daha farklı bir anlamı  bulunduğunu ifade eden Öncel, her yıl mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanan  Anneler Günü için yapılan hediyelik alışverişinin perakende cirolarına da ciddi  katkı sunduğunu kaydetti.

MÜCEVHER, GİYİM, AKSESUAR, ELEKTRONİK HEDİYELERİN TERCİH EDİLMESİ ÖNGÖRÜLÜYOR

Öncel, önceki yıllardan Anneler Günü alışverişinin perakende  cirolarını ortalama yüzde 30 arttırdığını bildiklerini aktararak, şunları  kaydetti:

"Bazı kategorilerde bu oran yüzde 100’e yaklaşıyor. Annelere hediyelik  için en çok mücevher, takı, aksesuar, hazır giyim ve elektronik ürünler tercih  ediliyor. Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verileri de bu gözlemimizi doğruluyor.  BKM verilerine göre, geçen yıl Anneler Günü’nü kutladığımız hafta sonuna denk  gelen 10-12 Mayıs günlerinde kartlı alışverişin bir önceki hafta sonuna oranla  kuyumculuk ürünlerinde yüzde 71, giyim ve aksesuarda yüzde 26, elektronik eşyada  ise yüzde 25 arttığı görülüyor. Bu yıl da hediyelik alışverişinde benzer bir  dağılımın olacağını söyleyebiliriz."

"KARGO ŞİRKETLERİNDEKİ YOĞUNLUK ANNELER GÜNÜ ALIŞVERİŞ REKORUNUN HABERCİSİ"

Öncel, salgın nedeniyle AVM’ler ve mağazaların kapalı olduğunu  anımsatarak, "Sadece caddelerde sınırlı sayıda mağaza açık olsa da sokak  kısıtlaması nedeniyle hafta sonu alışveriş yapılamayacak. Aynı evde yaşamıyorsak  sokak kısıtlaması nedeniyle hediyemizi kendimiz veremeyeceğiz. Bu nedenle  hediyelik alışverişi ağırlıklı olarak online mağazalardan yapılıyor. BMD olarak  yaptırdığımız araştırmaya göre salgın döneminde milyonlarca kişi ilk kez online  alışverişi deneyimledi. Anneler Günü için kuşkusuz bu sayıya yenileri de  eklenecek." diye konuştu.

Siparişlerin büyük bölümünün çoktan verildiğini tahmin ettiklerini  belirten Öncel, "Anneler Günü etkisiyle perakende sektöründe mayıs ayı online  alışveriş cirosunda rekor bekliyoruz. Kargo şirketlerinde son bir haftadır  gözlemlediğimiz yoğunluğu da rekorun ön habercisi olarak değerlendiriyoruz."  dedi.





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