Apple, Covid-19 vakalarındaki artış nedeniyle ABD`de bazı mağazalarını kapatacak.
Apple, ABD`de bazı mağazalarını kapatacak
22.06.2020 09:32
Son güncelleme : 22.06.2020 09:46
Apple, corona virüs vakalarındaki artış nedeniyle Florida, Arizona, Güney Carolina ve Kuzey Caroline eyaletlerinde bazı mağazalarını yeniden kapatma kararı aldı.
Apple tarafından yapılan açıklamaya göre, Covid-19 nedeniyle kapatmadan 11 mağaza, toplam mağaza sayısının sadece yüzde 0,5'i etkilenecek.
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En Düşük
383,37
BIST En Aktif Hisseler
|KLMSN
|17,05
|25.096.311
|% 4,21
|
|IHYAY
|1,21
|161.775.818
|% 0,00
|
|MARTI
|1,16
|17.539.460
|% 0,00
|
|IHEVA
|1,98
|14.308.522
|% 0,00
|
|FORMT
|3,36
|4.611.866
|% 0,00
|
|IHYAY
|1,21
|161.775.818
|% 0,00
|
|MARTI
|1,16
|17.539.460
|% 0,00
|
|IHEVA
|1,98
|14.308.522
|% 0,00
|
|FORMT
|3,36
|4.611.866
|% 0,00
|
|OYAKC
|6,19
|75.436.279
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,92
|3.022.287.325
|% 0,00
|
|ASELS
|32,72
|2.998.301.996
|% 0,00
|
|GARAN
|8,33
|2.199.094.707
|% 0,00
|
|TCELL
|16,95
|2.123.122.277
|% 0,00
|
|VAKBN
|5,28
|2.111.245.349
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,92
|3.022.287.325
|% 0,00
|
|VAKBN
|5,28
|2.111.245.349
|% 0,00
|
|GARAN
|8,33
|2.199.094.707
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,85
|496.968.654
|% 0,00
|
|PETKM
|4,13
|963.708.971
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4459
|8,4883
|% 0,21
|
|Frank
|7,1692
|7,2123
|% 0,14
|
|Riyal
|1,8192
|1,8284
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.753
|1.753
|8,73
|
|Altın Gr.
|385
|385
|1,44
|
|Cumhuriyet
|2.503
|2.518
|32,10
|
|Tam
|2.568
|2.582
|30,90
|
|Yarım
|1.251
|1.263
|16,10
|
|Çeyrek
|628
|632
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|17,88
|17,92
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|3,93
|3,93
|0,05
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|B. Petrol
|42,14
|42,14
|-0,05
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