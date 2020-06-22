Apple, ABD`de bazı mağazalarını kapatacak















Apple, corona virüs vakalarındaki artış nedeniyle Florida, Arizona, Güney Carolina ve Kuzey Caroline eyaletlerinde bazı mağazalarını yeniden kapatma kararı aldı.Apple tarafından yapılan açıklamaya göre, Covid-19 nedeniyle kapatmadan 11 mağaza, toplam mağaza sayısının sadece yüzde 0,5'i etkilenecek.