Apple, ABD`deki mağazalarının bir bölümünü bu hafta açacak

BIST En Aktif Hisseler
|YONGA
|19,03
|226.819
|% 10,00
|SODSN
|29,04
|139.566
|% 10,00
|CMBTN
|48,90
|6.019.099
|% 9,99
|KUTPO
|15,97
|6.162.903
|% 9,99
|GLRYH
|16,73
|65.639.230
|% 9,99
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,7731
|8,8171
|% 0,11
|Frank
|7,2686
|7,3124
|% 0,02
|Riyal
|1,8790
|1,8884
|% -0,05
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.705
|1.706
|2,78
|Altın Gr.
|389
|389
|-3,86
|Cumhuriyet
|2.482
|2.540
|-29,30
|Tam
|2.555
|2.606
|-30,00
|Yarım
|1.247
|1.274
|-14,70
|Çeyrek
|622
|637
|-7,30
|Gümüş.Ons
|15,55
|15,58
|0,11
|Gümüş Gr.
|3,55
|3,56
|0,03
|B. Petrol
|30,80
|30,80
|-0,17
Seans Raporu
- 17:59AKSGY Yüzde -3.55 oranında düşüşle 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 576, 095 adet işlem
- 17:57XU100 Endeks 97, 907 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 5 altında . İşlem hacmi 11, 360.00 milyon TL de
- 17:57INDES Yüzde -3.69 oranında düşüşle 8.88 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 055, 682 adet işlem
- 17:56KAREL Yüzde -3.63 oranında düşüşle 15.14 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 913, 735 adet işlem
- 17:55PAGYO Yüzde -4.82 oranında düşüşle 5.13 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 944, 461 adet işlem