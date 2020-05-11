Apple, ABD`deki mağazalarının bir bölümünü bu hafta açacak













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Yapılan açıklamaya göre, Alabama, Alaska, Idaho ve Güney Carolina eyaletmlerinde bazı mağazalar açılacak.



Apple, koronavirüs tedbirlerinin gevşetildiği Teksas ve Georgia eyaletlerinde mağazalarının ne zaman açılacağı konusunda ise henüz açıklama yapmadı.