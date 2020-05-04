Apple, analist beklentilerinin üzerinde kar ve ciro elde etti.
Apple beklentilerin üzerinde kar elde etti
04.05.2020 09:17
Son güncelleme : 04.05.2020 09:17
Apple, martta sona eren çeyrek dönemde analist beklentilerinin üzerinde kâr ve ciro elde etti.
Martta sona eren çeyrek dönemde 11,25 milyar dolar, hisse başına 2,55 dolar
kar elde ederken, ciro yüzde 0,5 artışla 58,31 milyar dolar oldu.
Analistler ise hisse başına 2,26 dolar kâr ve 54,64 milyar dolar gelir bekliyorlardı.
18:05101.110
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 101.996
|
|Önceki Kapanış
|: 101.110
|
102.328
En Düşük
99.360
18:057,0285
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0199
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0318
En Düşük
6,9956
18:057,6853
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0185
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7054
En Düşük
7,6644
18:05383,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,06
|Açılış
|: 383,58
|
|Önceki Kapanış
|: 383,51
|
384,42
En Düşük
381,66
BIST En Aktif Hisseler
|ZOREN
|1,26
|64.580.252
|% 0,00
|
|TKFEN
|14,25
|119.995.651
|% 0,00
|
|SMART
|10,06
|136.517.120
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,89
|343.150.272
|% 0,00
|
|AFYON
|2,68
|587.208.924
|% 0,00
|
|ZOREN
|1,26
|64.580.252
|% 0,00
|
|TKFEN
|14,25
|119.995.651
|% 0,00
|
|SMART
|10,06
|136.517.120
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,21
|108.365.706
|% 0,00
|
|ISCTR
|4,95
|292.353.894
|% 0,00
|
|GARAN
|8,34
|1.572.591.851
|% 0,00
|
|THYAO
|10,69
|793.116.421
|% 0,00
|
|ASELS
|27,14
|678.298.736
|% 0,00
|
|AFYON
|2,68
|587.208.924
|% 0,00
|
|PETKM
|3,55
|546.677.502
|% 0,00
|
|AFYON
|2,68
|587.208.924
|% 0,00
|
|GARAN
|8,34
|1.572.591.851
|% 0,00
|
|ADESE
|1,46
|273.837.056
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,10
|346.471.910
|% 0,00
|
|ODAS
|1,79
|276.334.038
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7019
|8,7455
|% -0,33
|
|Frank
|7,2450
|7,2886
|% -0,23
|
|Riyal
|1,8622
|1,8716
|% 0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.699
|1.700
|-1,17
|
|Altın Gr.
|383
|383
|-0,24
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.513
|2.572
|-3,30
|
|Yarım
|1.225
|1.257
|-1,60
|
|Çeyrek
|614
|629
|-0,90
|
|Gümüş.Ons
|14,85
|14,89
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,36
|-0,02
|
|B. Petrol
|25,95
|25,95
|-0,49
|