Araç sahipleri dikkat! Benzin ve motorine zam geliyor

BIST En Aktif Hisseler
|GLRYH
|11,44
|1.877.945
|% 10,00
|KUTPO
|12,88
|12.140.198
|% 9,99
|OYAYO
|6,17
|10.742.991
|% 9,98
|YONGA
|13,00
|9.061
|% 9,98
|SODSN
|22,54
|30.497
|% 9,95
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,6921
|8,7357
|% -0,44
|Frank
|7,2413
|7,2849
|% -0,28
|Riyal
|1,8598
|1,8691
|% -0,03
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.704
|1.704
|3,74
|Altın Gr.
|384
|384
|0,87
|Cumhuriyet
|2.463
|2.517
|2,90
|Tam
|2.528
|2.578
|2,90
|Yarım
|1.232
|1.260
|1,50
|Çeyrek
|618
|630
|0,70
|Gümüş.Ons
|14,97
|15,00
|0,00
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,38
|-0,00
|B. Petrol
|25,98
|25,98
|-0,46
Seans Raporu
- 10:59ERSU Yüzde -9.85 oranında düşüşle 5.31 lira fiyatla işlem gören hissede 82, 278 adet işlem
- 10:58XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -2097, 57 kaybederek (% -1.77 ) 116, 663
- 10:58 Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi AFYON, GSRAY, USAS
- 10:58XU100 Endeks 99, 491 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 6 altında . İşlem hacmi 1, 895.00 milyon TL de
- 10:56EUKYO Yüzde -4.76 oranında düşüşle 1.80 lira fiyatla işlem gören hissede 147, 440 adet işlem