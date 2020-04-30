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Araç sahipleri dikkat! Benzine zam geliyor

30.04.2020 09:57

Son güncelleme : 30.04.2020 10:19
Akaryakıt sektörü yetkililerinin milliyet.com.tr`ye verdiği bilgiye göre, benzinin litre fiyatına bu geceden itibaren 16 kuruş zam yapılması bekleniyor.



Dün 22,91 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 21,86 dolar seviyesinde tamamladı.

Brent petrolün varili bugün saat 09.35 itibarıyla kapanışa göre yüzde 6,2 artışla 23,23 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 20,52 dolardan alıcı buldu.

Akaryakıt sektörü yetkililerinin verdiği bilgiye göre benzinin litre fiyatına bu gece yarısı itibarıyla 16 kuruş zam bekleniyor.




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