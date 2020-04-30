Akaryakıt sektörü yetkililerinin milliyet.com.tr`ye verdiği bilgiye göre, benzinin litre fiyatına bu geceden itibaren 16 kuruş zam yapılması bekleniyor.
Araç sahipleri dikkat! Benzine zam geliyor
30.04.2020 09:57
Son güncelleme : 30.04.2020 10:19
Dün 22,91 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 21,86 dolar
seviyesinde tamamladı.
Brent petrolün varili bugün saat 09.35 itibarıyla kapanışa göre yüzde 6,2 artışla 23,23 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 20,52 dolardan alıcı buldu.
Akaryakıt sektörü yetkililerinin verdiği bilgiye göre benzinin litre fiyatına bu gece yarısı itibarıyla 16 kuruş zam bekleniyor.
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En Düşük
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|EGCYH
|0,44
|100.162
|% 10,00
|
|PINSU
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|5.519.015
|% 9,99
|
|ULUUN
|15,52
|6.297.752
|% 9,99
|
|IZTAR
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|381.483
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|
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|13,70
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|% 9,95
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|DEVA
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|3.364.691
|% -10,00
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|215.845
|% -10,00
|
|ARDYZ
|27,90
|1.465.001
|% -10,00
|
|CASA
|14,67
|227.972
|% -9,94
|
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|1.247.399
|% -5,65
|
|SOKM
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|
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|
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|118.798.222
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|
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|
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|
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|550.066.904
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|
|SISE
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|118.798.222
|% 0,00
|
|SMART
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|207.865.805
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,01
|15.768.265
|% 0,00
|
|SILVR
|2,47
|27.199.798
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6651
|8,7086
|% 0,28
|
|Frank
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|7,1794
|% 0,39
|
|Riyal
|1,8503
|1,8596
|% 0,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.718
|1.719
|5,35
|
|Altın Gr.
|385
|385
|2,44
|
|Cumhuriyet
|2.469
|2.527
|14,70
|
|Tam
|2.534
|2.589
|15,00
|
|Yarım
|1.235
|1.265
|7,30
|
|Çeyrek
|619
|633
|3,70
|
|Gümüş.Ons
|15,36
|15,40
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,43
|0,01
|
|B. Petrol
|25,55
|25,55
|1,33
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