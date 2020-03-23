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Aramco`dan corona virüs önlemleri açıklaması

23.03.2020 17:54

Son güncelleme : 23.03.2020 18:02
Suudi Arabistan`ın milli petrol şirketi Saudi Aramco`nun Üst Yöneticisi Amin Nasser, corona virüs (Kovid-19) salgınının küresel petrol piyasası üzerinde oluşturduğu olumsuzlukları en aza indirmek amacıyla önlemler aldıklarını bildirdi.



AA

Nasser, "İşlerimizin her alanda devamlılığını sağlayacak ve dünyanın dört bir yanındaki müşterilerimizin enerji ürünlerine olan ihtiyaçlarını  karşılayacak acil durum ve önlem planları geliştirdik." ifadesini kullandı.

Nasser, Suudi Arabistan resmi ajansına (SPA) yaptığı açıklamada, piyasadaki gelişmeleri yakından izlediklerini belirtti.

Şirket olarak, Kovid-19'a karşı önemli tedbirler aldıklarını aktaran Nasser, şunları kaydetti:

''Riskleri azaltmak, yükümlülüklerimizi mümkün olan en iyi şekilde  yerine getirmek ve Kovid-19 salgınının önüne geçmek için tüm iş alanlarımızda  kesintisiz önleyici planlar yapıyoruz. Bu zor zamanlarda enerji üretimi ve  güvenilir tedarikle müşterilerimize karşı yükümlülüklerimizi yerine getirmek  şirketimizin temel esaslarındadır. Bu nedenle, işlerimizin her alanda  devamlılığını sağlayacak ve dünyanın dört bir yanındaki müşterilerimizin enerji  ürünlerine olan ihtiyaçlarını karşılayacak acil durum ve önlem planları  geliştirdik."

Öte yandan Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman, geçen hafta yaptığı açıklamada, birkaç ay içinde ülkenin petrol ihracatını günlük 10 milyon varilin üzerine çıkaracaklarını bildirmişti.





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