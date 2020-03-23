Suudi Arabistan`ın milli petrol şirketi Saudi Aramco`nun Üst Yöneticisi Amin Nasser, corona virüs (Kovid-19) salgınının küresel petrol piyasası üzerinde oluşturduğu olumsuzlukları en aza indirmek amacıyla önlemler aldıklarını bildirdi.
Aramco`dan corona virüs önlemleri açıklaması
23.03.2020 17:54
Son güncelleme : 23.03.2020 18:02
AA
Nasser, "İşlerimizin her alanda devamlılığını sağlayacak ve dünyanın dört bir yanındaki müşterilerimizin enerji ürünlerine olan ihtiyaçlarını karşılayacak acil durum ve önlem planları geliştirdik." ifadesini kullandı.
Nasser, Suudi Arabistan resmi ajansına (SPA) yaptığı açıklamada, piyasadaki gelişmeleri yakından izlediklerini belirtti.
Şirket olarak, Kovid-19'a karşı önemli tedbirler aldıklarını aktaran Nasser, şunları kaydetti:
''Riskleri azaltmak, yükümlülüklerimizi mümkün olan en iyi şekilde yerine getirmek ve Kovid-19 salgınının önüne geçmek için tüm iş alanlarımızda kesintisiz önleyici planlar yapıyoruz. Bu zor zamanlarda enerji üretimi ve güvenilir tedarikle müşterilerimize karşı yükümlülüklerimizi yerine getirmek şirketimizin temel esaslarındadır. Bu nedenle, işlerimizin her alanda devamlılığını sağlayacak ve dünyanın dört bir yanındaki müşterilerimizin enerji ürünlerine olan ihtiyaçlarını karşılayacak acil durum ve önlem planları geliştirdik."
Öte yandan Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman, geçen hafta yaptığı açıklamada, birkaç ay içinde ülkenin petrol ihracatını günlük 10 milyon varilin üzerine çıkaracaklarını bildirmişti.
17:4685.118
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -677,42
|Açılış
|: 83.044
|
|Önceki Kapanış
|: 85.796
|
86.587
En Düşük
82.528
17:466,5817
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0289
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,6087
En Düşük
6,5266
17:467,1109
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 0,0893
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,1224
En Düşük
6,9716
17:46323,58
En Yüksek
|Değişim
|: 2,45%
|| 7,75
|Açılış
|: 323,58
|
|Önceki Kapanış
|: 315,83
|
323,65
En Düşük
313,06
BIST En Aktif Hisseler
|HUBVC
|13,64
|109.429.520
|% 10,00
|
|SELEC
|6,93
|17.517.346
|% 10,00
|
|DESA
|2,42
|1.493.543
|% 10,00
|
|DEVA
|9,35
|59.262.770
|% 10,00
|
|UZERB
|1,76
|36.626
|% 10,00
|
|ADNAC
|1,80
|7.910.743
|% -10,00
|
|KERVN
|0,27
|70.084
|% -10,00
|
|KPHOL
|2,25
|14.499
|% -10,00
|
|YONGA
|8,10
|18.975
|% -10,00
|
|ISBIR
|371,30
|91.354
|% -9,99
|
|GARAN
|7,04
|1.433.600.995
|% -5,63
|
|ASELS
|20,86
|571.251.198
|% -2,52
|
|THYAO
|7,81
|454.754.111
|% -2,13
|
|YKBNK
|1,79
|330.615.072
|% -4,79
|
|ISFIN
|2,74
|289.764.537
|% -9,87
|
|GARAN
|7,04
|1.433.600.995
|% -5,63
|
|YKBNK
|1,79
|330.615.072
|% -4,79
|
|ISFIN
|2,74
|289.764.537
|% -9,87
|
|IHLGM
|0,70
|70.604.393
|% -6,67
|
|ODAS
|1,18
|103.356.745
|% -3,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6357
|7,6740
|% 0,39
|
|Frank
|6,6792
|6,7194
|% 0,92
|
|Riyal
|1,7464
|1,7551
|% 0,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.529
|1.530
|30,38
|
|Altın Gr.
|323
|323
|7,42
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|12,81
|12,84
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|2,71
|2,71
|0,05
|
|B. Petrol
|25,77
|25,77
|-1,21
|