ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Sayısal Haberleşme Şebekesi Projesi ile ilgili olarak toplam bedeli 22 milyon 154 bin dolar ve 178 milyon 977 bin lira tutarında sözleşme imzalandı.
ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında sözleşme
27.04.2020 17:37
Son güncelleme : 27.04.2020 17:37
AA
ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında, şunlar kaydedildi:
"ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Sayısal Haberleşme Şebekesi (Adana ve İzmir, DMR LTE) Projesi (Kamu Güvenliği ve Acil Haberleşme Sistemi) ile ilgili olarak, toplam bedeli 22 milyon 154 bin dolar
ve 178 milyon 977 bin lira
tutarında bir sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar, 2021-2023 yılları arasında gerçekleştirilecektir."
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|RTALB
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|% 10,00
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|LKMNH
|7,04
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|% 10,00
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|BANVT
|24,20
|20.184.675
|% 10,00
|
|HALKS
|4,18
|301.202
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|YBTAS
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|146.576
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|BMELK
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|BALAT
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|FRIGO
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|395.783
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|
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|THYAO
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|
|GARAN
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|ECILC
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|ASELS
|27,32
|748.599.531
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|SOKM
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|% 4,11
|
|ECILC
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|850.836.690
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|
|GARAN
|8,31
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|
|YKBNK
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|% 3,98
|
|IHLGM
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|% 1,90
|
|THYAO
|10,73
|1.196.587.838
|% 4,48
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|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6427
|8,6860
|% 0,81
|
|Frank
|7,1305
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|% 0,16
|
|Riyal
|1,8520
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|Alış
|Satış
|%
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|-15,09
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|Altın Gr.
|384
|384
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|
|Cumhuriyet
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|Gümüş.Ons
|15,15
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