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ASELSAN`a `iklim lideri` ödülü

11.06.2020 10:33

Son güncelleme : 11.06.2020 10:33
ASELSAN, prestijli çevre projelerinden Karbon Saydamlık Projesi`nde (CDP) bir kez daha "İklim Lideri Ödülü"nü aldı.



AA

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ASELSAN, CDP Türkiye raporlamasına  "İklim Değişikliği" başlığı altında cevap veren 54 firma arasında A- puan  seviyesinde yer alan ve "İklim Lideri Ödülü" almaya hak kazanan beş firmadan biri  oldu.

ASELSAN'ın "CDP Türkiye Programı"nda her yıl başarısını arttırdığı  vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"2012 yılında yaptığı ilk raporlama ile CDP Türkiye Programına dahil  olan ve her yıl başarısını artırarak üst üste iki yıl İklim Lideri ödülü alan  ASELSAN, çevreyi gelecek nesillere aktarılacak bir emanet olarak görme taahhüdü  doğrultusunda, iklim değişikliği konusunda çözüm olabilecek yenilenebilir enerji  sistemleri, ulaşım sistemleri, akıllı şebeke sistemleri ve benzeri Ar-Ge ve  üretim faaliyetlerini sürdürülebilir büyümenin bilincinde olarak yürütmek için  çaba sarf etmeye devam ediyor."




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