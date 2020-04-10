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ASELSAN`dan tedarikçilerine nakit desteği

10.04.2020 13:07

Son güncelleme : 10.04.2020 13:07
ASELSAN, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının olumsuz etkilerinin hissedilmesine karşın nisan ayı başından beri binin üzerindeki tedarikçisine 700 milyon liralık nakit ödeme gerçekleştirdi.



AA

ASELSAN'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, Kovid-19 salgınının  olumsuz etkilerine rağmen çalışmalarına ve üretimine hız kesmeden devam ediyor.  Şirketin ay başından itibaren birlikte çalıştığı tedarikçilerine yaptığı ödemeler  de sürüyor. Bu kapsamda bir haftalık sürede bini aşkın tedarikçiye 700 milyon  liralık nakit ödeme desteği sağlandı.

Böylece ASELSAN'ın yılbaşından beri tedarikçilerine yaptığı ödeme  tutarı 3 milyar 500 milyon lirayı aştı.

"ÖNCELİĞİMİZ HER ZAMAN YERLİ SAVUNMA SANAYİSİ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve  Genel Müdürü Haluk Görgün, şirketin tedarikçi ekosisteminde yaklaşık 73 bin  kişinin çalıştığını ve ülke savunması için son derece kritik olan bu sektörde  istihdamın korunmasının önemli olduğunu vurguladı.

Görgün, ASELSAN'ın bugünlere birlikte yürüdüğü tedarikçilerinin  destekleriyle geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Tedarikçilerimizi ulaştığımız finansal sonuçların  sürdürülebilirliğinin teminatı olarak görüyoruz. Bu nedenle birlikte çalıştığımız  iş ortaklarımızı geçmişte olduğu gibi gerektiğinde de her türlü fedakarlığı  yaparak desteklemeye devam edeceğiz. İçinde bulunduğumuz bu sıra dışı ve zor  günler özellikle yerli tedarik zincirimizin ne kadar kritik öneme haiz olduğunu  gözler önüne sermiştir. Biz ASELSAN olarak ülkemizde yıllardır sürdürülen  yerlileştirme ve millileştirme çalışmalarında çok büyük rol almış olmamızın ve  üretimimizin önemli bir kısmının yerli tedarikçiler tarafından sağlanmasının  avantajını açıkça görüyoruz. Önceliğimiz her zaman yerli savunma sanayisidir ve  bu dönemde yaptığımız ödemeler de bunun bir göstergesi niteliğindedir."

Görgün, söz konusu ödemelerin yapılmasında ve savunma sanayisi  ekosisteminin güçlü bir şekilde ayakta tutulmasında destekleri dolayısıyla başta  Cumhurbaşkanlığı olmak üzere ilgili kurum, kuruluş ve bakanlık ile paydaşlara  teşekkür ederek, "ASELSAN olarak inanıyoruz ki bizler tedarikçilerimizle ele ele  verip bu küresel krizden güçlenerek çıkmayı başaracağız." ifadesini kullandı.





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