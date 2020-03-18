GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Asya borsaları düşüşünü sürdürüyor

18.03.2020 11:09

Son güncelleme : 18.03.2020 11:09
Asya borsalarında, yeni tip corona virüsün (Kovid-19) ekonomilere olumsuz etkisini sınırlamaya yönelik atılan adımlara karşın satış ağırlıklı seyrin devam ettiği görülüyor.



AA

Avrupa ve ABD'de Kovid-19 vakalarının artması ve aşıya dair henüz somut bir sonuç elde edilememesi nedeniyle salgına dair endişeler piyasaları  baskılamaya devam ediyor.

Bu kapsamda merkez bankalarının yanı sıra, hükümetlerin de salgının  ekonomiye etkilerini azaltmaya yönelik teşvikler üzerinde yoğunlaşması dikkati  çekerken, dün ABD Başkanı Donald Trump ve ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin çok önemli bir ekonomik teşvik planı üzerinde çalıştıklarını ve planın bugün  Senato'ya sunulacağını duyurdu.

Japonya Başbakanı Şinzo Abe de bugün yaptığı açıklamada, corona virüs salgınına karşı ekonomiyi desteklemek için alınacak önlemleri tartışmak üzere  ekonomi yönetimi ve Japonya Merkez Bankası Başkanı Haruhiko Kuroda'dan oluşacak  bir heyet kurulacağını bildirdi.

Öte yandan Japonya'da bugün açıklanan dış ticaret verilerine göre, ülkede ocakta ihracat yıllık yüzde 1 ile beklentilerden daha az düşüş kaydetti, ithalat ise yüzde 14 ile piyasa öngörülerine yakın geriledi. Böylece dış ticaret  1 trilyon 109,8 milyar yenle beklentilerin üzerinde fazla verdi. Gelişmelerin ardından Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,83  azalarak 2.728,76 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,68 düşüşle günü 16.726,55  puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,4 değer kaybederek 107,3  seviyelerinde dengelendi. Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 3,87 azalışla 29.395,65 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 4,65 düşüşle 22.182,47 puanda ve Güney Kore'de  Kospi endeksi yüzde 4,86 kayıpla 1.591,20 puanda seyrediyor.





uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
10:5486.733
Değişim :  -0,05% |  -45,14
Açılış :  84.777  
Önceki Kapanış :  86.778  
En Yüksek
87.825 En Düşük
84.303
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RTALB 3,63 918.263 % 10,00  
ASLAN 34,76 570.064 % 10,00  
KSTUR 22,00 110 % 10,00  
SANEL 3,63 363 % 10,00  
IZMDC 8,84 88 % 9,95  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7479 7,7868 % 0,78  
Frank 6,6879 6,7282 % 0,88  
Riyal 1,7148 1,7234 % 0,97  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Gr. 312 312 -2,37  
Cumhuriyet 2.085 2.117 49,00  
Tam 2.075 2.128 45,22  
Yarım 1.003 1.029 21,87  
Çeyrek 503 515 10,94  
Gümüş.Ons 12,44 12,49 -0,15  
Gümüş Gr. 2,59 2,60 -0,00  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru