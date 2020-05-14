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Asya borsaları geriledi

14.05.2020 10:58

Son güncelleme : 14.05.2020 10:58
Asya borsalarında, yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedbirlerinin gevşetilmesi sonrası yeni vaka sayısının artabileceğine ilişkin endişelerle satış ağırlıklı bir seyir izlendi.



AA

Asya ülkelerinin Kovid-19 salgınının ardından uygulamaya alınan  tedbirlerde gevşeme yönünde adımları devam ediyor. Japonya'nın, bazı bölgelerde  işletmelerin yeniden açılmasına izin vermeye hazır olduğu bildirilirken,  yatırımcıların hayatın normale dönmesi ile vaka sayılarında artış  yaşanabileceğine ilişkin tedirginlikleri sürüyor.

Japonya'da ayrıca, corona virüs salgınından etkilenen büyük ve orta  ölçekli şirketlere sermaye enjekte etmek için bir plan oluşturulacağı yönündeki  haberler basına yansırken, plan kapsamında devlete bağlı bankaların sermaye  benzeri krediler sunacağı ya da imtiyazlı hisse senetlerini kabul ederek zor  durumdaki şirketlere yatırım yapacağı belirtildi.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, dün sosyal medya hesabından  yaptığı paylaşımda, Çin ile ticaret anlaşması imzaladıktan kısa süre sonra  Kovid-19 salgınının ortaya çıktığını belirterek, "100 ticaret anlaşması bile  kaybedilen masum canları telafi etmeyecektir." açıklamasını yaptı.

Çin Ticaret Bakanlığı ise ülkenin ticaret temellerini istikrarlı hale  getirmede büyük baskıyla karşı karşıya olduğunu, G20 ülkelerinin Kovid-19  konusunda ikinci kez video konferans düzenleyeceğini duyurdu.

Bu gelişmelerle Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 1  değer kaybederek 2.870 puan oldu. Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,7 azalarak 19.915 puandan günü  tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,2 düşüşle 106,8 seviyesine geriledi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,9 düşüşle 31.417 puanda, Hong  Kong'd Hang Seng endeksi yüzde 1,4 kayıpla 23.842 puanda ve Güney Kore'de Kospi  endeksi yüzde 0,8 azalışla 1.925 puanda seyrediyor.




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