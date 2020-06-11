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Asya borsaları geriledi

11.06.2020 09:43

Son güncelleme : 11.06.2020 09:43
Asya borsalarında satış ağırlıklı bir seyir izlendi.



AA

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün beklentiler doğrultusunda faizlerde  değişiklik yapmamasına karşın karar metni ve açıklamaların, ekonomide hızlı  toparlanmaya ilişkin beklentileri desteklememesi nedeniyle piyasalarda negatif  bir seyir izlendi.

Öte yandan, dün Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD)  tarafından açıklanan raporda, Çin ve Hindistan ekonomisinin bu yıl sırasıyla  yüzde 2,6 ve yüzde 3,7 daralacağı, ikinci dalga senaryosunda bu ülkelerin  sırasıyla yüzde 3,7 ve yüzde 7,3 küçülebileceği öngörüldü.

Bu gelişmelerle Çin'de Şanghay bileşik endeksi, kapanışa yakın yüzde 1  azalarak 2.913 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,8 gerileyerek 22.473 puandan  günü tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 107,1 seviyelerinde yatay seyretti.

Hindistan'da Sensex endeksi 0,9 düşüşle 33.945 puanda, Hong Kong'da  Hang Seng endeksi yüzde 2 kayıpla 24.560 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi  yüzde 1,8 azalışla 2.157 puanda seyrediyor.




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