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Asya borsaları geriledi

01.04.2020 10:36

Son güncelleme : 01.04.2020 10:36
Asya borsalarında satış ağırlıklı bir seyir izlendi.



AA

Yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına ilişkin gelişmeler piyasalara yön veren temel konu olmaya devam ederken, merkez bankaları ile  hükümetlerin destekleyici adımlarının borsalardaki etkisinin sınırlı kaldığı dikkati çekiyor.

ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı açıklamada Kovid-19 salgını  kapsamında ABD vatandaşlarından zorlu günlere hazırlanmalarını isterken,  "Önümüzde çok zor geçecek iki hafta var." ifadesini kullandı. Trump'ın  açıklamaları sonrası dün New York borsası günü düşüşle kapatırken, Asya borsaları  da bu sabah ABD'deki negatif havayı devraldı.

Öte yandan bugün açıklanan verilere göre, mart ayında imalat sanayi  Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI)  Çin'de 50,1 ile sınırlı da olsa genişlemeye  işaret ederken, Japonya'da 44,8 ile daralma bölgesinde yatay seyretti.

Gelişmelerin ardından Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 düşüşle  günü 2.734,52 puandan, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 4,5 azalışla 18.065,41  puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,05 değer kazancıyla 107,6  seviyelerinde dengelendi. Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 3,3 azalışla 28.501,60 puanda, Hong  Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,40 düşüşle 23.037,77 puanda ve Güney Kore'de  Kospi endeksi yüzde 3,9 kayıpla 1.658,46 puanda seyrediyor.





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