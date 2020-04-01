Asya borsaları geriledi













AA

Yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına ilişkin gelişmeler piyasalara yön veren temel konu olmaya devam ederken, merkez bankaları ile hükümetlerin destekleyici adımlarının borsalardaki etkisinin sınırlı kaldığı dikkati çekiyor.ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı açıklamada Kovid-19 salgını kapsamında ABD vatandaşlarından zorlu günlere hazırlanmalarını isterken, "Önümüzde çok zor geçecek iki hafta var." ifadesini kullandı. Trump'ın açıklamaları sonrası dün New York borsası günü düşüşle kapatırken, Asya borsaları da bu sabah ABD'deki negatif havayı devraldı.Öte yandan bugün açıklanan verilere göre, mart ayında imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) Çin'de 50,1 ile sınırlı da olsa genişlemeye işaret ederken, Japonya'da 44,8 ile daralma bölgesinde yatay seyretti.Gelişmelerin ardından Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 düşüşle günü 2.734,52 puandan, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 4,5 azalışla 18.065,41 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,05 değer kazancıyla 107,6 seviyelerinde dengelendi. Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 3,3 azalışla 28.501,60 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,40 düşüşle 23.037,77 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 3,9 kayıpla 1.658,46 puanda seyrediyor.