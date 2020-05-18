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Asya borsaları Hindistan hariç yükseldi

18.05.2020 10:03

Son güncelleme : 18.05.2020 10:03
Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Hindistan`da Sensex endeksi negatif ayrıştı.



AA

ABD'de geçen hafta negatif faiz tartışmalarına "üzerinde düşündüğümüz  bir araç değil" diyerek nokta koyan ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome  Powell, hafta sonu yaptığı konuşmada, corona virüs salgını nedeniyle ekonomik  toparlanmanın gelecek yılın sonuna kadar uzayabileceğini, buna karşın negatif  sonuçlarla savaşacak birçok araca sahip olduklarını söyledi.

Öte yandan bugün Japonya'da açıklanan verilere göre, ülke ekonomisi  ilk çeyrekte yıllık yüzde 3,4 daraldı. Beklentilerden daha az daralmaya işaret  eden veriler sonrasında Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5 artışla günü 20.134 puandan  tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,1 değer kazanarak 107,2 seviyelerinde  dengelendi.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 0,5 yükselerek  2.882 puan oldu.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 3 düşüşle 30.172 puanda, Hong  Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,4 artışla 23.902 puanda ve Güney Kore'de Kospi  endeksi yüzde 0,5 primle 1.937 puanda seyrediyor.




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