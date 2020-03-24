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Asya borsaları hızlı yükseldi

24.03.2020 10:55

Son güncelleme : 24.03.2020 10:55
Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlendi.



AA

Dün, ABD Merkez Bankası'nın (Fed), yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının ekonomiye etkilerine karşı piyasaların desteklenmesi için sınırsız  varlık alımı kararı almasının ardından, Asya borsaları hızlı yükseldi.

Piyasaların sorunsuz bir şekilde işlemesi ve para politikasının etkili  geçişkenliğini sağlamak amacıyla hazine tahvili ve konut kredisine dayalı menkul  kıymet alacağını bildiren Fed, yeni programlar oluşturularak çalışanlar, tüketiciler ve işletmelere kredi akışının destekleneceğini ve yeni finansman  sağlanacağını duyurdu.

Analistler, Fed'in genişlemeci adımları ve Güney Kore'de son 4 haftanın en düşük yeni Kovid-19 vaka sayısının açıklanmasıyla pay piyasalarında  alımların güçlendiğini söyledi.

Gelişmelerin ardından Çin'de Şanghay bileşik endeksi, kapanışa yakın  yüzde 2,34 artarak 2.722,44 puan oldu. Japonya'da Nikkei 225 endeksi, günü yüzde 7 artışla 18.077 puandan  tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,6 değer kaybıyla 110,6 seviyelerinde  dengelendi.

Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 8,6 primle 1.609 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 3 artışla 26.768,11 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 4,5 yükselişle 22.665,52 puanda seyrediyor.





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