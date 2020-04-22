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Asya borsaları Japonya hariç yükseldi

22.04.2020 10:33

Son güncelleme : 22.04.2020 10:33
Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Japonya`da Nikkei 225 endeksi negatif ayrıştı.



AA

ABD'de dün vadesi dolan Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolüne dayalı  vadeli işlem kontratlarının eksi seviyeye gerilemesi sonrası en aktif kontrat da  açıklanan ham petrol ve benzin stoklarının tahminleri aşması ile 10 dolar  sınırına kadar geriledi. Bu gelişmelerle Brent petrolün varil fiyatı da 15,8  dolarla 1999'dan bu yana en düşük seviyeyi gördü.

Petrol fiyatlarındaki sert düşüş tüm piyasaları negatif etkilerken, güne negatif başlamayan Asya borsalarının büyük çoğunluğu, corona virüs salgınında  en kötünün geride kaldığı beklentileriyle kapanışa yakın pozitife döndü.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi, kapanışa yakın yüzde 0,4 artışla 2.838  puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi günü yüzde 0,7 düşüşle 19.137,95 puandan  tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 değer kaybederek 107,6 seviyelerine  geriledi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,6 artışla 31.114 puanda, Hong  Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,4 yükselişle 23.879 puanda ve Güney Kore'de  Kospi endeksi yüzde 0,9 primle 1.896 puanda seyrediyor.






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