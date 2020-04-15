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Asya borsaları karışık seyretti

15.04.2020 09:51

Son güncelleme : 15.04.2020 09:51
Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi.



AA

Uluslararası Para Fonu (IMF), dün yayımladığı Dünya Ekonomik Görünüm  Raporu'nda, Çin'in bu yıla yönelik yüzde 6'lık büyüme tahminini yüzde 1,2'ye  düşürdü. Fon, Japonya'nın bu yıla ilişkin büyüme tahminini de yüzde 0,7'den yüzde  eksi 5,2'ye çekti.

Çin tarafında yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının ekonomiye  yönelik etkilerini hafifletmek amacıyla atılan adımlar devam ederken, bu kapsamda  Çin Merkez Bankası finansal kurumlara yönelik orta vadeli borç verme programı  faiz oranını 20 baz puan azaltarak yüzde 2,95 ile rekor seviyeye düşürdü.

Çin döviz piyasası düzenleme otoritesi yurt dışı işlerin işleyişine  yönelik kuralları gevşeteceklerini, bu sayede yurt dışı firmaların yerel  ödemelerine yönelik sermaye kullanımının artmasını hedeflediklerini bildirdi.

Finansal piyasalarını dışa açma adımlarına da devam eden Çin, global  yatırım bankalarıyla daha iyi rekabet edebilecek bir şirket kurmak için  potansiyel olarak en büyük iki aracı şirketini birleştirme sürecini başlattı.

Gelişmelerin ardından kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi  yüzde 0,4 azalarak 2.814,90 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,45 gerileyerek günü 19.550,09  puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,2 değer kaybederek 107,1  seviyelerine geriledi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 2,1 artışla 31.341,60 puanda, Hong  Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,7 düşüşle 24.258,20 puanda ve Güney Kore'de  Kospi endeksi yüzde 1,7 primle 1.857,08 puanda seyrediyor.






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