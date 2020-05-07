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Asya borsaları karışık seyretti

07.05.2020 10:31

Son güncelleme : 07.05.2020 10:31
Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi.



AA

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'in ocak ayında imzaladığı ilk faz  ticaret anlaşması kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğini  yaklaşık 1-2 hafta içinde raporlayabileceğini belirterek, "Bir anlaşmaları olduğunu anlıyorlar ve umarım anlaşmayla ilgilenecekler, göreceğiz. Yapabilirler  de yapmayabilirler de... Bunu öğreneceğiz." ifadelerini kullandı.

Yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan tedbirlere  yönelik birçok ülkenin normalleşme adımları attığı son dönemde, yeniden ticarete  ilişkin belirsizliklerin gündeme gelmesi Asya borsalarında volatilitenin  artmasına yol açtı.

4 günlük tatilin ardından işleme açılan Japonya'da Nikkei 225 endeksi,  yenin dolar karşısında zayıflamasının ihracatçı şirket hisselerini  desteklemesiyle günü yüzde 0,3 artışla 19.675 puandan tamamladı. Dolar/yen  paritesi ise yüzde 0,1 değer kazancıyla 106,2 seviyelerinde hareket ediyor.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi, kapanışa yakın yüzde 0,2 azalarak  2.872 puan oldu.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,6 düşüşle 31.485 puanda, Hong  Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,7 azalışla 23.969 puanda bulunurken, Güney  Kore'de Kospi endeksi 1.929 puanla dünkü kapanış seviyesinin hemen altında  seyrediyor.




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