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Asya borsaları karışık seyretti

11.05.2020 11:09

Son güncelleme : 11.05.2020 11:09
Asya borsalarında, haftanın ilk işlem gününde karışık bir seyir izlendi.



AA

Ekonomilerde ciddi bozulma yaşandığını gösteren makro ekonomik veriler  açıklanmaya devam ederken, küresel çapta yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını  sürecinden normalleşmeye doğru atılan adımlara ilişkin iyimserlik piyasaları  destekliyor.

Geçen hafta olağanüstü halin 31 Mayıs'a uzatıldığı Japonya'da, hükümet  pandemiden kaynaklanan ekonomik zararı hafifletmek için daha fazla adım atmaya  hazır olduğunu açıkladı. Öte yandan ülkede, halka açık şirketlerin dış  yatırımlarını sınırlamak amacıyla yeni kurallar getirildi.

Çin'de ise merkez bankasının çeyreklik bazda açıkladığı para  politikası raporunda, Kovid-19 nedeniyle eşi görülmemiş zorluklarla karşı karşıya  kalan büyümeyi desteklemek için daha güçlü politikalar benimsenebileceği  vurgulandı. Ülkede bugün açıklanan verilere göre de Çin'de ocak-nisan döneminde  araç satışları yüzde 31,1 geriledi.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi günü yüzde 1,1 artışla  20.391 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,5 değer kazanarak 107,2  seviyelerine yükseldi.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 0,2 düşüşle 2.890  puan oldu. Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,9 artışla 31.933 puanda, Hong  Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,5 yükselişle 24.589 puanda ve Güney Kore'de  Kospi endeksi yüzde 0,5 azalışla 1.935 puanda seyrediyor.




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