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Asya borsaları karışık seyretti

29.05.2020 10:47

Son güncelleme : 29.05.2020 11:02
Asya borsalarında hafta boyunca hakim olan karışık seyir, bugün de devam etti.



AA

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına dair gelişmeler izlenmeye  devam ederken, Asya tarafında Çin'in hükümet karşıtı gruplarla mücadeleyi  güçlendirmek için çıkarmak istediği "Hong Kong Ulusal Güvenlik Yasası"na ilişkin  haber akışı yatırımcıların odağında bulunuyor.

Yasaya ilişkin endişelerle hafta başından bu yana Asya borsalarında  ise dalgalı bir seyir izleniyor. Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 artarak haftayı 2.852 puandan  tamamladı.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 düşüşle 21.878 puandan günü  kapatırken, dolar/yen paritesi yüzde 0,4 değer kaybıyla 107,2 seviyelerine  geriledi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,3 azalışla 32.102 puanda, Hong  Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,9 kayıpla 22.934 puanda ve Güney Kore'de Kospi  endeksi yüzde 0,1 artışla 2.030 puanda seyrediyor.




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