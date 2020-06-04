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Asya borsaları karışık seyretti

04.06.2020 11:08

Son güncelleme : 04.06.2020 11:08
Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi.



AA

Yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına ilişkin tedbirlerin  hafifletilmesi ile ekonomilerdeki toparlanmanın öncü makroekonomik verilerde  kendini göstermeye başlaması, küresel piyasalarda risk iştahının güçlü kalmasını  sağlıyor.

Asya tarafında da hafta başından bu yana yükselen borsaların, ABD'de  devam eden protestolar ve ABD-Çin ticaret gerilimine dair belirsizliklerle bugün  karışık bir seyir izlediği görüldü.

Bu gelişmelerle Çin'de Şanghay bileşik endeksi, kapanışa yakın yüzde  0,1 azalarak 2.919 puan oldu. Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4 primle 22.696 puandan günü  tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,2 değer kazanarak 109,1 seviyelerine  yükseldi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1'e yakın düşüşle 33.772 puanda,  Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 azalışla 24.268 puanda ve Güney Kore'de  Kospi endeksi yüzde 0,2 artışla 2.151 puanda seyrediyor.




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