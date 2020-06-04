Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi.
Asya borsaları karışık seyretti
04.06.2020 11:08
Son güncelleme : 04.06.2020 11:08
AA
Yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına ilişkin tedbirlerin hafifletilmesi ile ekonomilerdeki toparlanmanın öncü makroekonomik verilerde kendini göstermeye başlaması, küresel piyasalarda risk iştahının güçlü kalmasını sağlıyor.
Asya tarafında da hafta başından bu yana yükselen borsaların, ABD'de devam eden protestolar ve ABD-Çin ticaret gerilimine dair belirsizliklerle bugün karışık bir seyir izlediği görüldü.
Bu gelişmelerle Çin'de Şanghay bileşik endeksi, kapanışa yakın yüzde 0,1 azalarak 2.919 puan oldu. Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4 primle 22.696 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,2 değer kazanarak 109,1 seviyelerine yükseldi.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1'e yakın düşüşle 33.772 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 azalışla 24.268 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 artışla 2.151 puanda seyrediyor.
10:52109.346
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 235,04
|Açılış
|: 109.384
|
|Önceki Kapanış
|: 109.111
|
109.384
En Düşük
108.779
10:526,7645
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0331
|Açılış
|: 6,7980
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7800
|
6,7665
En Düşük
6,7128
10:527,5753
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0003
|Açılış
|: 7,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5600
|
7,5879
En Düşük
7,5332
10:52370,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 2,31
|Açılış
|: 370,25
|
|Önceki Kapanış
|: 367,95
|
370,43
En Düşük
366,91
BIST En Aktif Hisseler
|SALIX
|10,78
|39.476
|% 10,00
|
|TKURU
|19,22
|170.462
|% 9,95
|
|EGCEY
|1,01
|459.194
|% 9,78
|
|EGCYH
|0,68
|311.465
|% 9,68
|
|EGCYO
|1,25
|524.494
|% 9,65
|
|EKIZ
|6,39
|591.458
|% -10,00
|
|RTALB
|17,03
|16.014.324
|% -9,99
|
|FRIGO
|16,14
|583.025
|% -9,98
|
|YONGA
|27,08
|137.729
|% -9,97
|
|TSPOR
|4,98
|23.606.400
|% -9,95
|
|PETKM
|3,78
|418.457.184
|% 3,00
|
|GARAN
|8,22
|295.759.471
|% 0,00
|
|GSRAY
|3,54
|192.241.262
|% 5,36
|
|ASELS
|31,48
|170.469.080
|% -0,88
|
|THYAO
|12,47
|140.945.758
|% -0,48
|
|PETKM
|3,78
|418.457.184
|% 3,00
|
|EKGYO
|1,66
|137.552.924
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,32
|78.643.196
|% 3,13
|
|GSRAY
|3,54
|192.241.262
|% 5,36
|
|IHLGM
|1,36
|73.135.323
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4363
|8,4786
|% -0,14
|
|Frank
|7,0050
|7,0472
|% 0,32
|
|Riyal
|1,7951
|1,8041
|% 0,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.703
|1.703
|3,54
|
|Altın Gr.
|370
|370
|1,98
|
|Cumhuriyet
|2.401
|2.433
|6,70
|
|Tam
|2.472
|2.504
|6,90
|
|Yarım
|1.206
|1.222
|3,30
|
|Çeyrek
|603
|611
|1,70
|
|Gümüş.Ons
|17,53
|17,59
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,80
|3,81
|-0,02
|
|B. Petrol
|39,13
|39,13
|-0,66
|