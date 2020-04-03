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Asya borsaları karışık seyretti

03.04.2020 10:28

Son güncelleme : 03.04.2020 10:28
Asya borsalarında haftanın son işlem gününde karışık bir seyir izlendi.



AA

Küresel çapta corona virüse dair haber akışının yön verdiği pay piyasalarında, anlık gelişmelerin dalgalanmalara yol açtığı görülürken, petrol fiyatları, merkez bankaları ile hükümetlerin teşvikleri yakından takip ediliyor.

Bugün Japonya Maliye Bakanı Taro Aso yaptığı açıklamada, hükümetin corona virüs kaynaklı ekonomik tahribatı gidermek amacıyla tahvil ihraç etmeyi  düşüneceğini bildirdi. Söz konusu teşvik paketine dair detayların gelecek hafta kararlaştırılacağını belirten Aso, havayollarını desteklemek için de kriz kredi  hatlarından yararlanacaklarını söyledi.

Çin Merkez Bankası yetkilileri ise mevduat faizinde yakın bir zamanda indirim yapılmayacağını belirterek, bu yönde çıkan haberlere yanıt vermiş oldu.

Bugün hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin de takip edildiği Asya tarafında, endeksler karışık bir görünüm ortaya koydu. Hizmet sektörü PMI martta önceki aya göre Japonya'da 13 puan azalarak 33,8'e  gerilerken, Çin'de 16,5 puan artarak 43'e yükseldi.

Japonya'da hizmet sektörü PMI'daki sert düşüş sonrası gerileyen Nikkei  225 endeksi, teşvik beklentileriyle kayıplarını telafi etti ve günü 17.820,19  puanla dünkü kapanış seviyesinin hemen üzerinden tamamladı. Dolar/yen paritesi  ise yüzde 0,1 değer kazancıyla 108 seviyesinin üzerinde seyrediyor.

Çin'de ise hizmet sektörü PMI'nın artış kaydetse de 50 eşik  seviyesinin altında kalması ve faiz indirimine dair beklentilerin karşılık  bulmayacağının anlaşılması üzerine Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 gerileyerek  2,763,18 puandan kapandı. Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,79 azalışla 27.758,46 puanda, Hong  Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,64 düşüşle 23.132,11 puanda bulunurken, Güney  Kore'de Kospi endeksi 1.725,44 puanla yatay seyrediyor.





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