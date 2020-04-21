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Asya borsaları petrol şoku ile sert düştü

21.04.2020 09:56

Son güncelleme : 21.04.2020 09:56
Asya borsalarında, küresel piyasalarda yaşanan petrol şokunun ardından satış ağırlıklı bir seyir izlendi.



AA

Batı Teksas tipi ham petrolün mayıs vadeli ve fiziki teslimli  sözleşmelerinde, vade sonuna bir gün kala düşük hacimle de olsa eksi fiyattan  işlemler geçti.

Yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle azalan talep ve  kullanılabilir petrol depolama alanı sıkıntısı ile Batı Teksas türü ham petrolün  mayıs vadeli kontratı dün eksi 37,6 dolar seviyesine kadar geriledi. Böylece  petrolde, vadeli kontrat işlemlerinin başladığı 1983'ten bu yana ilk kez negatif  seviye görüldü.

Söz konusu gelişmenin başta enerji sektörü hisseleri olmak üzere satış  baskısı yaratması ile Asya borsalarında sert düşüş yaşandı.

Kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,1 azalarak 2.820  puan, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2 gerileyerek 19.281 puan oldu.  Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,1 değer kaybederek 107,5 seviyelerine geriledi. Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 2,8 azalışla 30.747 puanda, Hong  Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2 kayıpla 23.844 puanda ve Güney Kore'de Kospi  endeksi yüzde 1,3 düşüşle 1.873 puanda seyrediyor.






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