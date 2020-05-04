Asya borsalarında, haftanın ilk işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izlendi.
Asya borsaları sert düştü
04.05.2020 10:30
Son güncelleme : 04.05.2020 10:30
AA
ABD Başkanı Donald Trump, cuma günü yaptığı açıklamada, yeni tip corona virüsün (Kovid-19) Çin'in Wuhan kentinden yayılmasına ilişkin misilleme yollarını değerlendirdiklerini, Çin'e yönelik tarifelerin yükseltilmesinin kesinlikle bir seçenek olduğunu söyledi.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da virüsün Çin'in Wuhan kentinde bulunan laboratuvardan çıktığına dair çok sayıda delil olduğunu ileri sürdü.
Bu gelişmelerle Asya borsalarında yeni hafta sert düşüşle başlarken, Japonya ve Çin piyasalarında tatil dolayısıyla işlem yapılmıyor.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 5 azalışla 32.048 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 3,9 kayıpla 23.685 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,7 düşüşle 1.895 puanda seyrediyor.
10:1399.640
En Yüksek
|Değişim
|: -1,45%
|| -1.469,77
|Açılış
|: 100.254
|
|Önceki Kapanış
|: 101.110
|
100.254
En Düşük
99.117
10:137,0287
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0201
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0443
En Düşük
6,9956
10:137,6917
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0121
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7090
En Düşük
7,6644
10:13385,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 2,27
|Açılış
|: 385,78
|
|Önceki Kapanış
|: 383,51
|
385,87
En Düşük
381,66
BIST En Aktif Hisseler
|GLRYH
|11,44
|1.610.558
|% 10,00
|
|OYAYO
|6,17
|9.791.694
|% 9,98
|
|YONGA
|13,00
|9.061
|% 9,98
|
|EKIZ
|10,73
|1.936.668
|% 9,94
|
|COSMO
|3,10
|25.866
|% 9,93
|
|DEVA
|14,58
|1.611.367
|% -10,00
|
|RAYSG
|6,48
|190.862
|% -10,00
|
|ULUUN
|11,43
|720.581
|% -10,00
|
|YBTAS
|5.662,80
|113.256
|% -10,00
|
|DARDL
|6,40
|795.238
|% -9,99
|
|AFYON
|2,83
|84.034.354
|% 5,60
|
|GSRAY
|2,63
|63.157.888
|% 1,94
|
|GARAN
|8,22
|59.189.552
|% -1,44
|
|TSPOR
|5,53
|54.930.011
|% 4,34
|
|THYAO
|10,52
|49.599.545
|% -1,59
|
|AFYON
|2,83
|84.034.354
|% 5,60
|
|GSRAY
|2,63
|63.157.888
|% 1,94
|
|ODAS
|1,77
|25.950.355
|% -1,12
|
|TSPOR
|5,53
|54.930.011
|% 4,34
|
|CEMAS
|1,04
|9.315.012
|% -1,89
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7353
|8,7791
|% 0,06
|
|Frank
|7,2718
|7,3156
|% 0,14
|
|Riyal
|1,8660
|1,8753
|% 0,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.704
|1.705
|4,33
|
|Altın Gr.
|385
|386
|2,01
|
|Cumhuriyet
|2.470
|2.525
|11,60
|
|Tam
|2.535
|2.587
|11,80
|
|Yarım
|1.235
|1.265
|5,80
|
|Çeyrek
|619
|632
|2,80
|
|Gümüş.Ons
|14,96
|15,00
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|0,01
|
|B. Petrol
|26,27
|26,27
|-0,17
|