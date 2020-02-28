Asya borsaları sert düştü













AA

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Çin dışında da hızla artması ve ekonomide neden olacağı hasar beklentilerinin yükselmesi ile dünya borsalarında sert düşüşler devam ediyor.Çin'de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 790'a çıkarken, son 24 saatte ülkede 327 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi. Güney Kore'de virüsten etkilenen kişi sayısı 2 bin kişiyi geçti, Japonya'da ise okullar salgın nedeniyle tatil edildi.Gelişmelerin etkisiyle Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 2,68 azalarak 2.911,16 puan oldu.Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 3,67 gerileyerek günü 21.142,96 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,9 değer kaybederek 108,8 seviyelerinde dengelendi.Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 2,83 azalışla 38.619,64 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,68 düşüşle 26.061,14 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 3,44 kayıpla 1.984,77 puanda seyrediyor.