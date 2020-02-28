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Asya borsaları sert düştü

28.02.2020 09:35

Son güncelleme : 28.02.2020 09:49
Asya borsalarında haftanın son işlem gününde sert düşüş yaşandı.



AA

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Çin dışında da hızla  artması ve ekonomide neden olacağı hasar beklentilerinin yükselmesi ile dünya  borsalarında sert düşüşler devam ediyor.

Çin'de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 790'a  çıkarken, son 24 saatte ülkede 327 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi. Güney  Kore'de virüsten etkilenen kişi sayısı 2 bin kişiyi geçti, Japonya'da ise okullar  salgın nedeniyle tatil edildi.

Gelişmelerin etkisiyle Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın  yüzde 2,68 azalarak 2.911,16 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 3,67 gerileyerek günü 21.142,96  puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,9 değer kaybederek 108,8  seviyelerinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 2,83 azalışla 38.619,64 puanda, Hong  Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,68 düşüşle 26.061,14 puanda ve Güney Kore'de  Kospi endeksi yüzde 3,44 kayıpla 1.984,77 puanda seyrediyor.




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