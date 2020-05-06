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Asya borsaları yükseldi

06.05.2020 10:43

Son güncelleme : 06.05.2020 10:43
Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlendi.



AA

Ülkelerin yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını tedbirlerini kaldırmayı sürdürmesi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e yönelik söylemlerini  yumuşatmasının etkisiyle piyasalarda dün gözlenen pozitif seyir bugün Asya borsalarına taşındı.

Trump, salgından sorumlu tuttuğu ve geçen hafta gümrük tarifelerini tekrar gündeme getirdiği Çin ile ilgili, "İstihbarat raporlarından anlıyoruz ki,  Çin'de kötü şeyler oldu. Çin, bunu (virüsü) kasten ortaya çıkarmadı ama virüs bir şekilde oradan (Vuhan) çıktı." değerlendirmesinde bulundu.

Bu gelişmeyle önceki 4 işlem günü tatil dolayısıyla kapalı olan Çin'de Şanghay bileşik endeksi, kapanışa yakın yüzde 0,6 artışla 2.877 puan oldu. Hong  Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,5 primle 24.224 puanda ve Güney Kore'de Kospi  endeksi yüzde 1,8 kazançla 1.929 puanda seyrediyor.

Hindistan'da açıklanan hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) nisanda önceki aya göre 43,9 puan azalarak 5,4'e gerilemesine karşın Sensex endeksi yüzde 1,4 yükselişle 31.878 puanda bulunuyor.

Japonya piyasasında tatil nedeniyle işlem yapılmazken, dolar/yen paritesi yüzde 0,2 düşüşle 106,3 seviyelerinde hareket ediyor.





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