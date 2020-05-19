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Asya borsaları yükseldi

19.05.2020 10:17

Son güncelleme : 19.05.2020 10:17
Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlendi.



AA

ABD'li biyoteknoloji firması Moderna'dan dün yapılan açıklamada yeni  tip koronavirüse (Kovid-19) karşı üzerinde çalışılan aşının 1. faz klinik deney  aşamasını geçtiği belirtilirken, söz konusu gelişmeler yatırımcıların risk  iştahını artırdı.

Öte yandan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Dünya Sağlık Asamblesi'nin  (DSA) dün gerçekleştirdiği telekonferansta, Kovid-19 salgınıyla ilgili yöneltilen  eleştiriler karşısında ülkesinin tutumunu uluslararası platformda ilk kez  savundu.

Şi, Çin'in hastalıkla mücadele ve salgından etkilenen ülkelerin  ekonomik ve sosyal kalkınmasına yardımcı olmak için gelecek iki yılda 2 milyar  dolar yardımda bulunacağını da ifade etti.

Bu gelişmelerle Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde  0,7 artarak 2.895 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,5 artarak günü 20.434 puandan  tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,2 değer kazanarak 107,5 seviyelerine  yükseldi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 2 artışla 30.623 puanda ve Hong  Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,1 yükselişle 24.435 puanda seyrederken, Güney  Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,3 primle 1.980,6 puandan kapandı.




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