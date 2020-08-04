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Asya borsaları yükseldi

04.08.2020 10:42

Son güncelleme : 04.08.2020 10:42
Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlendi.



AA

Asya piyasalarında, ABD ile Çin arasında devam eden gerilime karşın  pozitif bir seyir izlendi. Kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi, yüzde 0,11 artışla  3.371,69 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,70 artışla 22.573,66 puandan  kapanırken, dolar/yen paritesi yüzde 0,09 değer kaybederek 105,8 seviyelerine  yükseldi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,61 artışla 37.535,33 puanda, Hong  Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,34 primle 25.033,66 puanda seyrediyor. Güney Kore'de Kospi endeksi ise yüzde 1,29 kazançla 2.279,97 puandan  günü tamamladı.

Analistler, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele  kapsamında hayata geçirilmesi planlanan ve görüşmeleri devam eden 1 trilyon  dolarlık yeni teşvik paketi ile ABD ve Çin arasında artan gerilime ilişkin  gelişmelerin piyasaların gündemindeki yerini koruduğunu belirterek, cuma günü  açıklanacak temmuz ayına ilişkin istihdam raporu başta olmak üzere hafta boyunca  yoğun veri akışının takip edileceğini bildirdi.




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