Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlendi.
Asya borsaları yükseldi
04.08.2020 10:42
Son güncelleme : 04.08.2020 10:42
AA
Asya piyasalarında, ABD ile Çin arasında devam eden gerilime karşın pozitif bir seyir izlendi. Kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi, yüzde 0,11 artışla 3.371,69 puan oldu.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,70 artışla 22.573,66 puandan kapanırken, dolar/yen paritesi yüzde 0,09 değer kaybederek 105,8 seviyelerine yükseldi.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,61 artışla 37.535,33 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,34 primle 25.033,66 puanda seyrediyor. Güney Kore'de Kospi endeksi ise yüzde 1,29 kazançla 2.279,97 puandan günü tamamladı.
Analistler, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hayata geçirilmesi planlanan ve görüşmeleri devam eden 1 trilyon dolarlık yeni teşvik paketi ile ABD ve Çin arasında artan gerilime ilişkin gelişmelerin piyasaların gündemindeki yerini koruduğunu belirterek, cuma günü açıklanacak temmuz ayına ilişkin istihdam raporu başta olmak üzere hafta boyunca yoğun veri akışının takip edileceğini bildirdi.
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En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
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|Açılış
|: 1.140
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|Önceki Kapanış
|: 1.127
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1.143
En Düşük
1.134
10:266,9336
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
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|Açılış
|: 7,1260
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
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En Düşük
8,1695
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En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,60
|Açılış
|: 441,15
|
|Önceki Kapanış
|: 441,75
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443,52
En Düşük
440,48
BIST En Aktif Hisseler
|EGPRO
|16,61
|7.482.190
|% 10,00
|
|KAREL
|19,14
|44.331.593
|% 10,00
|
|GARFA
|10,34
|6.916.261
|% 10,00
|
|DOKTA
|37,44
|6.387.592
|% 9,99
|
|BURCE
|34,46
|8.320.231
|% 9,96
|
|BFREN
|954,20
|294.848
|% -10,00
|
|KENT
|1.950,50
|257.466
|% -10,00
|
|YONGA
|25,02
|23.419
|% -10,00
|
|TKURU
|46,76
|137.194
|% -9,99
|
|KARTN
|630,70
|4.292.888
|% -6,69
|
|GARAN
|7,09
|247.457.499
|% 1,00
|
|ASELS
|36,28
|235.941.867
|% 2,89
|
|EKGYO
|2,27
|197.564.881
|% 1,34
|
|BIMAS
|70,30
|99.835.151
|% -1,61
|
|GUSGR
|6,26
|88.513.316
|% 0,16
|
|EKGYO
|2,27
|197.564.881
|% 1,34
|
|GARAN
|7,09
|247.457.499
|% 1,00
|
|IHLAS
|0,92
|21.175.382
|% 2,22
|
|YKBNK
|2,18
|47.107.028
|% 1,87
|
|TSKB
|1,16
|23.350.034
|% 2,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,0654
|9,1109
|% 0,07
|
|Frank
|7,5385
|7,5839
|% -0,03
|
|Riyal
|1,8448
|1,8541
|% -0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.977
|1.977
|0,14
|
|Altın Gr.
|441
|441
|-0,51
|
|Cumhuriyet
|2.894
|2.947
|-3,70
|
|Tam
|2.981
|3.033
|-3,70
|
|Yarım
|1.447
|1.478
|-1,80
|
|Çeyrek
|726
|741
|-0,90
|
|Gümüş.Ons
|24,34
|24,38
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|5,43
|5,44
|-0,00
|
|B. Petrol
|44,02
|44,02
|-0,13
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