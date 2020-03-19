Asya borsalarında, haftalardır süren panik havasının bugün de hakim olduğu, satış ağırlıklı seyrin sürdüğü görülüyor.
Asya borsalarında düşüş sürüyor
19.03.2020 11:32
Son güncelleme : 19.03.2020 11:32
AA
Yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını kapsamında Çin'de ilk kez ülke içi kaynaklı vaka tespit edilmedi. Ülkede dün görülen 34 yeni vakanın da yurt dışından gelen kişilerden oluştuğu belirtildi.
Öte yandan salgının ekonomiye etkilerini azaltmak amacıyla, merkez bankalarının attığı adımlar devam ederken, hükümetler de birbiri ardına teşvik paketleri açıklıyor. ABD Merkez Bankası (Fed) dün yatırımcıların nakde yönelmesiyle baskı altında kalan para
piyasası yatırım fonlarına destek için finans krizi dönemindekine benzer bir acil durum programı başlatmak için düğmeye bastı.
Tüm bu gelişmelere karşın, salgının etkisinin çok uzun süreceğine dair endişelerin artması sonrası yatırımcıların portföyünü nakde çevirmesi ile pay piyasalarında gözlenen sert düşüşler devam etti.
Bu gelişmelerle Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 0,98 azalarak 2.702,13 puan oldu.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,04 gerileyerek 16.552,83 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 1,05 değer kazanarak 109,2 seviyelerinde dengelendi. Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,78 düşüşle 28.355,60 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,, azalışla 28.365,59 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 8,39 kayıpla 1.457,64 puanda seyrediyor.
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En Düşük
305,93
BIST En Aktif Hisseler
|OSMEN
|4,95
|3.430
|% 10,00
|
|GLRYH
|1,66
|1.554.575
|% 9,93
|
|RTALB
|3,99
|951.412
|% 9,92
|
|ETILR
|1,57
|7.852
|% 9,79
|
|ULUUN
|3,16
|8.823.424
|% 9,34
|
|HUBVC
|11,64
|19.771.454
|% -10,94
|
|SUMAS
|6,93
|2.800
|% -10,00
|
|MAALT
|46,14
|151.985
|% -9,97
|
|LKMNH
|4,25
|435.655
|% -9,96
|
|SODSN
|10,28
|18.843
|% -9,90
|
|THYAO
|7,94
|186.052.606
|% 0,51
|
|GARAN
|8,06
|146.848.871
|% 0,75
|
|ASELS
|21,58
|145.472.863
|% -0,74
|
|ISFIN
|2,75
|91.563.017
|% 5,77
|
|ECILC
|3,08
|70.603.449
|% 3,36
|
|ODAS
|1,19
|44.105.977
|% -0,83
|
|YKBNK
|1,99
|67.109.999
|% 0,51
|
|ISFIN
|2,75
|91.563.017
|% 5,77
|
|IHLGM
|0,76
|22.485.552
|% -1,30
|
|THYAO
|7,94
|186.052.606
|% 0,51
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4809
|7,5185
|% -0,43
|
|Frank
|6,6833
|6,7236
|% 0,26
|
|Riyal
|1,7328
|1,7415
|% 0,72
|
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|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.480
|1.481
|-5,42
|
|Altın Gr.
|311
|311
|1,02
|
|Cumhuriyet
|2.086
|2.117
|0,00
|
|Tam
|2.078
|2.131
|2,96
|
|Yarım
|1.004
|1.031
|1,43
|
|Çeyrek
|504
|515
|0,72
|
|Gümüş.Ons
|12,00
|12,03
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|2,51
|2,52
|0,02
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|B. Petrol
|26,10
|26,10
|1,22
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