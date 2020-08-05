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Atama kararları Resmi Gazete`de

05.08.2020 09:46

Son güncelleme : 05.08.2020 09:46
Sanayi ve Teknoloji, Tarım ve Orman ile Ticaret bakanlıkları, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Mali Suçları Araştırma Kurulu ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün çeşitli birimlerine yapılan atamalara ilişkin kararlar, Resmi Gazete`de yayımlandı.



AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara  göre, Strateji ve Bütçe Başkanlığında açık bulunan Sektörler ve Kamu Yatırımları  Genel Müdür Yardımcılığına Hakan Demirtel atandı.

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğüne ve Yönetim Kurulu  Başkanlığına Hasan Hüseyin Erdoğan getirildi. Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel  Müdürlüğünde açık bulunan yönetim kurulu üyeliğine Ercan Gebeş'in ataması  yapıldı.

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünde açık bulunan genel müdür  yardımcılığı görevine Akan Gülmez getirildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanı Osman  Dereli görevden alındı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında açık bulunan Milli Teknoloji Genel  Müdürlüğüne Zekeriya Coştu atanırken, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Hasan  Basri Kurt getirildi.

Doğu Anadolu Projesi Bölge İdaresi Başkanı Adnan Demir görevden  alındı. Demir'in yerine Osman Demirdöğen atandı.

Tarım ve Orman Bakanlığında açık bulunan Tarımsal Araştırmalar ve  Politikalar Genel Müdür Yardımcılığına İsmail Hakkı Kalyoncu getirildi. Çankırı  İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Çakır, görevden alındı.

Ticaret Bakanlığında açık bulunan Ticaret Başmüfettişliğine  İsmail  Hak atandı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyesi Salim Özpak,  görevden alınırken, bu suretle boşalan yönetim kurulu üyeliğine Selamettin Ermiş  getirildi.

BAZI KAMU KURUMLARINDA KARDO İHDAS VE İPTALİ

Öte yandan, Bazı Kamu İktisadi Teşebbüslerine Ait Kadro ve  Pozisyonların İptal ve İhdası Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı da Resmi Gazete'de  yayımlandı.

Buna göre, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Devlet Malzeme  Ofisi Genel Müdürlüğü, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü, Et ve  Süt Kurumu Genel Müdürlüğü, Türkiye Elektrik İletim AŞ Genel Müdürlüğü, Devlet  Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve Tarım  İşletmeleri Genel Müdürlüğüne ilişkin kadrolar yeniden düzenlendi.




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