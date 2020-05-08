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Avrupa Adalet Divanı`ndan Alman mahkemesine ikaz

08.05.2020 16:41

Son güncelleme : 08.05.2020 16:41
Avrupa Adalet Divanı, bir Avrupa Birliği (AB) kurumunun birlik yasalarına aykırı davranıp davranmadığına karar verme yetkisinin sadece kendisinde olduğunu bildirdi.



AA

Merkezi Lüksemburg'da bulunan, AB'nin en yüksek mahkemesi Avrupa  Adalet Divanı, Almanya Anayasa Mahkemesi'nin Avrupa Merkez Bankası (ECB) tahvil  alım programı hakkındaki kararına ilişkin açıklama yayımladı.

Ulusal mahkemelerin AB hukukunu tam olarak uygulamak zorunda olduğu  vurgulanan açıklamada, "Avrupa Adalet Divanı, üye ülkeler tarafından AB hukukun  birlik genelinde aynı şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla kurulmuştur. AB  kurumlarının herhangi bir eyleminin birlik yasalarına aykırı olduğuna karar verme  yetkisi sadece Avrupa Adalet Divanı'na aittir." ifadesi kullanıldı.

SÜREÇ HAKKINDA

ECB, 2015 yılında başlayan varlık alım programı kapsamında  piyasalardan 2 trilyon eurodan fazla tahvil alımı gerçekleştirmişti.

Söz konusu uygulama, Almanya'da yoğun biçimde tartışılmış ve bir grup  siyasetçi ve akademisyen program hakkında hukuki süreç başlatmıştı.

AB'nin en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı 2018'de ECB tahvil  satın alma programının yasal olduğuna hükmetmişti. Söz konusu programın avro para  birimini kullanan AB ülkelerinin para politikası alanına girdiğine dikkati çeken  mahkeme, uygulamanın orantılı olduğunu karara bağlamıştı.

Almanya Anayasa Mahkemesi ise 5 Mayıs'ta ECB tahvil alım programının  haklı sebeplerle yapıldığının kanıtlanamaması durumunda Almanya yasalarına aykırı  olacağına karar vermişti.

ECB'ye söz konusu programın gerekçelerini açıklamak için 3 ay süre  tanıyan mahkeme, aksi halde Alman Merkez Bankası'nın programa katılamayacağını  bildirmişti.

AB Komisyonu Sözcüsü Eric Mamer ise kararın ayrıntılarını  inceleyeceklerini belirterek, "AB hukukunun öncelikli uygulanacağı ve Avrupa  Adalet Divanı kararlarının tüm ulusal mahkemeleri bağlayıcı olduğu gerçeğini  teyit ediyoruz." değerlendirmesinde bulunmuştu.




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