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Avrupa Birliği`nde sanayi üretimi sert düştü

13.05.2020 13:15

Son güncelleme : 13.05.2020 13:15
Avrupa Birliği`nde (AB) sanayi üretimi, yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedbirlerinin geniş ölçüde başladığı mart ayında bir önceki aya göre yüzde 10,4 azaldı.



AA

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Avro Bölgesi'nde mart ayı  mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretim verilerini yayımladı.

Buna göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, mart ayında  önceki aya kıyasla yüzde 11,3, 2019'un mart ayı ile kıyaslandığında da yüzde 12,9  geriledi.

AB'de ise sanayi üretimi, martta şubat ayına kıyasla yüzde 10,4,  2019'un aynı dönemine göre de yüzde 11,8 düştü.

Söz konusu dönemde, AB ülkeleri arasında aylık bazda sanayi üretiminde  en fazla düşüş yüzde 28,4 ile İtalya'da, yüzde 20,3 ile Slovakya'da ve yüzde 16,4  ile Fransa'da gerçekleşti.




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