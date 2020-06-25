Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Avrupa borsaları düşüşle açıldı

25.06.2020 10:45

Son güncelleme : 25.06.2020 10:45
Avrupa borsaları, güne satıcılı başladı.



AA

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,4 değer  kaybıyla 356 puanda, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,7 düşerek 6.083 puanda  seyrediyor.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,8 kayıpla 11.988 puanda bulunurken,  İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,6 değer kaybederek 7.155 puan, Fransa'da CAC  40 endeksi yüzde 0,5 gerileyerek 4.848 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,3  düşerek 19.112 puan oldu.

Euro/dolar paritesi yüzde 0,2 azalışla 1,1230, sterlin/dolar paritesi  ise yatay seyirle 1,2420 seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalga  endişelerinin yanı sıra dün IMF'nin küresel ekonomiye ilişkin daralma tahminini  aşağı yönlü revize etmesiyle ekonomide hızlı toparlanma beklentilerinin  azaldığını ve pay piyasalarının dünkü düşüşünü bugüne de taşıdığını kaydetti.

IMF'nin küresel ekonomiye ilişkin daralma tahminini bu yıl için yüzde  3'ten yüzde 4,9'a revize ettiğini anımsatan analistler, Kovid-19 salgınının  ekonomi üzerindeki etkisinin beklenenden daha olumsuz olması nedeniyle 2021 için  küresel büyüme tahmininin de yüzde 5,8'den yüzde 5,4'e düşürüldüğünü söyledi.

Analistler, Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının gündemin  odağında yer aldığını belirterek, gün içerisinde ABD'de ilk çeyrek büyüme  verisinin yanı sıra Avrupa Merkez Bankası toplantı tutanaklarının takip edileceğini bildirdi.





uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
10:30113.904
Değişim :  -0,48% |  -544,72
Açılış :  114.392  
Önceki Kapanış :  114.449  
En Yüksek
114.735 En Düşük
113.420
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ORGE 6,24 55.199.567 % 8,15  
VKFYO 2,45 4.299.360 % 8,09  
KSTUR 52,95 19.697 % 8,06  
BASCM 3,90 179.693 % 8,03  
CEMAS 1,54 206.987.929 % 7,69  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,4964 8,5390 % 0,13  
Frank 7,2028 7,2462 % 0,05  
Riyal 1,8229 1,8320 % 0,08  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.767 1.768 6,15  
Altın Gr. 389 389 1,22  
Cumhuriyet 2.521 2.542 5,50  
Tam 2.595 2.608 7,60  
Yarım 1.261 1.276 3,70  
Çeyrek 630 639 1,80  
Gümüş.Ons 17,56 17,59 0,07  
Gümüş Gr. 3,87 3,87 0,01  
B. Petrol 39,94 39,94 -0,37  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru