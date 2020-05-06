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Avrupa borsaları güne karışık başladı

06.05.2020 12:53

Son güncelleme : 06.05.2020 12:53
Avrupa borsaları, güne karışık seyirle başladı.



AA

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 değer  kazanarak 336 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,1 azalarak 10.722 puanda  seyrediyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 yükselişle 5.858 puana  çıkarken, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,6 düşüşle 6.708 puan, Fransa'da CAC  40 endeksi yüzde 0,3 kayıpla 4.469 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,3  azalışla 17.340 puan oldu.

Euro/dolar paritesi 1,0830, sterlin/dolar paritesi 1,2440  seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, Avrupa ve ABD'de ekonomilerin yeniden açılması ve kademeli  normale dönüş adımlarının atılmasına karşın, devam eden belirsizliklerle pay  piyasalarının karışık seyrettiğini ifade etti.

ABD, Kovid-19 önlemlerini gevşetme sürecine girerken Başkan Donald  Trump, bu dönemde ülkede can kayıplarının olabileceğini ancak ekonomiyi bir  şekilde açmaları gerektiğini belirterek, Çin ile ilgili ise "Çin, bunu (virüsü)  kasten ortaya çıkarmadı ama virüs bir şekilde oradan (Vuhan) çıktı."  değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, dün Almanya Anayasa Mahkemesinin, Avrupa Merkez Bankası  (ECB) tahvil alım programının haklı sebeplerle yapıldığının kanıtlanamaması  durumunda Almanya'nın yasalarına aykırı olacağına karar verdiğini anımsatan  analistler, ECB'ye söz konusu programın gerekçelerini açıklamak için 3 ay süre  tanıyan mahkemenin, aksi halde Alman Merkez Bankası'nın programa katılamayacağına  hükmettiğini aktardı.

Analistler, Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmelerin yatırımcıların  odağında yer almayı sürdürdüğünü belirterek, bugün nisan ayı hizmet sektörü  Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ile ABD'de ADP özel sektör  istihdamının izleneceğini kaydetti. 




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