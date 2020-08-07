Avrupa borsaları haftanın son işlem gününe karışık bir görünümle başladı.
Avrupa borsaları güne karışık başladı
07.08.2020 10:46
Son güncelleme : 07.08.2020 10:46
AA
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,3 azalarak 361,3 puan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 artışla 6.040 puan oldu.
Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,1 düşerek 12.583 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,2 düşüşle 6.940 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 kayıpla 4.878 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yatay seyirle 19.466 puanda seyrediyor.
Avro/dolar paritesi ise, analistlerin önemli direnç olarak nitelendirdikleri 1,19'un üzerini üçüncü kez test etmesinin ardından 1,1840 seviyesinde bulunuyor.
ABD ile Çin arasında devam eden gerilimin pay piyasaları üzerinde baskıya neden olduğunu belirterek, bugün ABD'de açıklanacak temmuz ayı istihdam raporunun takip edileceğini ifade etti.
10:301.026
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -8,00
|Açılış
|: 1.030
|
|Önceki Kapanış
|: 1.034
|
1.036
En Düşük
1.018
10:307,3194
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 0,0908
|Açılış
|: 7,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1540
|
7,3212
En Düşük
7,2144
10:308,6753
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0629
|Açılış
|: 8,7750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4550
|
8,6753
En Düşük
8,5597
10:30484,28
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 4,85
|Açılış
|: 484,28
|
|Önceki Kapanış
|: 479,43
|
484,62
En Düşük
478,68
BIST En Aktif Hisseler
|TKURU
|41,68
|1.139.198
|% 9,97
|
|EKIZ
|10,29
|958.925
|% 9,94
|
|FADE
|2,90
|98.516
|% 9,85
|
|ROYAL
|3,00
|3.582.768
|% 7,14
|
|RTALB
|50,40
|57.040.054
|% 6,82
|
|BFREN
|695,70
|400.723
|% -10,00
|
|KENT
|1.422,00
|322.794
|% -10,00
|
|YONGA
|21,06
|51.450
|% -10,00
|
|ORMA
|9,72
|1.128
|% -10,00
|
|PKENT
|626,40
|917.050
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,80
|356.133.864
|% -4,76
|
|SISE
|5,91
|200.063.352
|% 2,78
|
|ASELS
|14,98
|182.737.064
|% -1,90
|
|GARAN
|6,47
|118.648.512
|% 0,00
|
|EREGL
|8,09
|111.176.142
|% 1,38
|
|EKGYO
|1,80
|356.133.864
|% -4,76
|
|TSKB
|1,03
|52.833.776
|% -0,96
|
|SISE
|5,91
|200.063.352
|% 2,78
|
|KRDMD
|2,54
|80.214.214
|% -1,93
|
|IHLAS
|0,71
|22.434.028
|% -6,58
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,5604
|9,6084
|% 0,98
|
|Frank
|7,9940
|8,0421
|% 1,06
|
|Riyal
|1,9446
|1,9543
|% 1,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|484
|484
|4,51
|
|Cumhuriyet
|3.206
|3.371
|27,50
|
|Tam
|3.303
|3.489
|28,40
|
|Yarım
|1.603
|1.691
|13,70
|
|Çeyrek
|804
|851
|6,90
|
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