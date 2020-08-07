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Avrupa borsaları güne karışık başladı

07.08.2020 10:46

Son güncelleme : 07.08.2020 10:46
Avrupa borsaları haftanın son işlem gününe karışık bir görünümle başladı.



AA

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,3 azalarak  361,3 puan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 artışla 6.040 puan oldu.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,1 düşerek 12.583 puanda, İspanya'da  IBEX 35 endeksi yüzde 0,2 düşüşle 6.940 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde  0,1 kayıpla 4.878 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yatay seyirle 19.466 puanda  seyrediyor.

Avro/dolar paritesi ise, analistlerin önemli direnç olarak  nitelendirdikleri 1,19'un üzerini üçüncü kez test etmesinin ardından 1,1840  seviyesinde bulunuyor.

ABD ile Çin arasında devam eden gerilimin pay piyasaları üzerinde  baskıya neden olduğunu belirterek, bugün ABD'de açıklanacak temmuz ayı istihdam  raporunun takip edileceğini ifade etti.




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EKIZ 10,29 958.925 % 9,94  
FADE 2,90 98.516 % 9,85  
ROYAL 3,00 3.582.768 % 7,14  
RTALB 50,40 57.040.054 % 6,82  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 9,5604 9,6084 % 0,98  
Frank 7,9940 8,0421 % 1,06  
Riyal 1,9446 1,9543 % 1,22  
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Alış Satış %  
Altın Gr. 484 484 4,51  
Cumhuriyet 3.206 3.371 27,50  
Tam 3.303 3.489 28,40  
Yarım 1.603 1.691 13,70  
Çeyrek 804 851 6,90  
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