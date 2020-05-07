GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Avrupa borsaları güne yükselişle başladı

07.05.2020 10:39

Son güncelleme : 07.05.2020 10:39
Avrupa borsaları, güne alıcılı başladı.



AA

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,6 değer  kazanarak 336 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,6 artarak 10.671 puanda  seyrediyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,4 yükselişle 5.877 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,6 primle 6.713 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi  yüzde 0,5 kazançla 4.457 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,6 artışla 17.265 puan oldu.

Euro/dolar paritesi 1,0810, sterlin/dolar paritesi 1,2400 seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, devam eden belirsizlikler ve tarihi düşük seviyelerdeki makroekonomik verilere dair endişelere karşın yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını için alınan tedbirlerin kademeli olarak gevşetilmesi ve ekonomilerin  yeniden açılmasına yönelik iyimserlikle pay piyasalarının pozitif seyrettiğini  ifade etti.

Dün açıklanan Avrupa Birliği Komisyonu raporunda, Euro Bölgesi'nin bu  yıl yüzde 7,7 küçüleceği, 2021'de ise yüzde 6,3 büyüyeceği tahminine yer verildiğini belirten analistler, Avrupa Birliği'nde (AB) perakende satışların da  mart ayında bir önceki aya göre yüzde 10,4 azaldığını anımsattı.

Analistler, bugün İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) beklentiler  doğrultusunda faizlerde değişiklik yapmadığını aktararak, gün içerisinde ABD'de haftalık işsizlik başvuruları verisinin izleneceğini kaydetti.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
10:2398.704
Değişim :  0,13% |  132,36
Açılış :  98.580  
Önceki Kapanış :  98.571  
En Yüksek
98.985 En Düşük
97.800
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KUTPO 14,52 13.490.109 % 10,00  
IZTAR 5,72 842.264 % 10,00  
ARTI 2,42 174.755 % 10,00  
UZERB 3,85 173.874 % 10,00  
RODRG 2,42 177.096 % 10,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,9256 8,9703 % 0,75  
Frank 7,3798 7,4243 % 0,32  
Riyal 1,9167 1,9263 % 0,30  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.690 1.691 4,53  
Altın Gr. 393 393 2,59  
Cumhuriyet 2.512 2.566 17,40  
Tam 2.585 2.633 17,80  
Yarım 1.262 1.287 8,70  
Çeyrek 629 644 4,40  
Gümüş.Ons 14,99 15,03 0,17  
Gümüş Gr. 3,48 3,49 0,04  
B. Petrol 29,29 29,29 -0,43  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru