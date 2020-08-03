Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününe alış ağırlıklı bir seyirle başladı.
Avrupa borsaları güne yükselişle başladı
03.08.2020 10:33
Son güncelleme : 03.08.2020 10:33
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,17 artarak 356,93 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,62 yükselerek 12.390,30 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,02 artışla 5.898,72 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,28 kazançla 4.797,22 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,29 primle 19.146,43 puanda seyrediyor.
İspanya'da IBEX 35 endeksi ise yüzde 0,13 düşüşle 6.868,80 puan seviyelerinde bulunuyor.
Avro/dolar paritesi 0,10 düşüşle 1,1768 düzeyinde, sterlin/dolar paritesi yüzde 0,03 düşüşle 1,3085'ten işlem görüyor.
12:351.127
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -8,65
|Açılış
|: 1.137
|
|Önceki Kapanış
|: 1.136
|
1.137
En Düşük
1.125
12:356,9706
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0067
|Açılış
|: 7,1260
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0720
|
6,9998
En Düşük
6,9606
12:358,2092
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0041
|Açılış
|: 8,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2700
|
8,2584
En Düşük
8,1970
12:35441,94
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -1,48
|Açılış
|: 441,94
|
|Önceki Kapanış
|: 443,42
|
446,08
En Düşük
441,74
BIST En Aktif Hisseler
|HLGYO
|2,51
|126.167.709
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,66
|7.517.883
|% 0,00
|
|GARAN
|7,02
|631.906.436
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,59
|23.013.502
|% 0,00
|
|ASELS
|35,26
|677.502.245
|% 0,00
|
|HLGYO
|2,51
|126.167.709
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,66
|7.517.883
|% 0,00
|
|GARAN
|7,02
|631.906.436
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,59
|23.013.502
|% 0,00
|
|ASELS
|35,26
|677.502.245
|% 0,00
|
|ASELS
|35,26
|677.502.245
|% 0,00
|
|GARAN
|7,02
|631.906.436
|% 0,00
|
|GUSGR
|6,25
|534.737.168
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,24
|505.033.166
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,24
|349.251.533
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,24
|505.033.166
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,70
|165.214.528
|% 0,00
|
|GARAN
|7,02
|631.906.436
|% 0,00
|
|GUSGR
|6,25
|534.737.168
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,99
|225.477.210
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,0869
|9,1325
|% -0,18
|
|Frank
|7,5639
|7,6095
|% -0,60
|
|Riyal
|1,8526
|1,8619
|% -0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.972
|1.973
|-3,65
|
|Altın Gr.
|442
|442
|-1,32
|
|Cumhuriyet
|2.901
|2.954
|4,30
|
|Tam
|2.988
|3.040
|4,50
|
|Yarım
|1.450
|1.481
|2,20
|
|Çeyrek
|727
|743
|1,10
|
|Gümüş.Ons
|24,28
|24,31
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|5,44
|5,45
|-0,03
|
|B. Petrol
|43,16
|43,16
|-0,36
|