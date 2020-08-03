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Avrupa borsaları güne yükselişle başladı

03.08.2020 10:33

Son güncelleme : 03.08.2020 10:33
Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününe alış ağırlıklı bir seyirle başladı.



Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,17 artarak 356,93 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,62 yükselerek 12.390,30 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,02 artışla 5.898,72 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,28 kazançla 4.797,22 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,29 primle 19.146,43 puanda seyrediyor.

İspanya'da IBEX 35 endeksi ise yüzde 0,13 düşüşle 6.868,80 puan seviyelerinde bulunuyor.

Avro/dolar paritesi 0,10 düşüşle 1,1768 düzeyinde, sterlin/dolar paritesi yüzde 0,03 düşüşle 1,3085'ten işlem görüyor.





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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
HLGYO 2,51 126.167.709 % 0,00  
CEMAS 1,66 7.517.883 % 0,00  
GARAN 7,02 631.906.436 % 0,00  
ALBRK 1,59 23.013.502 % 0,00  
ASELS 35,26 677.502.245 % 0,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 9,0869 9,1325 % -0,18  
Frank 7,5639 7,6095 % -0,60  
Riyal 1,8526 1,8619 % -0,12  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.972 1.973 -3,65  
Altın Gr. 442 442 -1,32  
Cumhuriyet 2.901 2.954 4,30  
Tam 2.988 3.040 4,50  
Yarım 1.450 1.481 2,20  
Çeyrek 727 743 1,10  
Gümüş.Ons 24,28 24,31 -0,12  
Gümüş Gr. 5,44 5,45 -0,03  
B. Petrol 43,16 43,16 -0,36  
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