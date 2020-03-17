GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Avrupa borsaları güne yükselişle başladı

17.03.2020 12:08

Son güncelleme : 17.03.2020 12:08
Avrupa borsaları, dünkü sert düşüşlerin ardından yeni güne alıcılı başladı.



AA

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 2,8 kazançla 293 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi de yüzde 3,4 artışla 9.040 puanda seyrediyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,8 yükselişle 5.241 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 5,4 primle 6.435 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 3,7 kazançla 4.024 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi ise yüzde 3,8 artışla 15.556 puan oldu.

Euro/dolar paritesi yüzde 0,4 azalışla 1,1130, sterlin/dolar paritesi de yüzde 0,5 düşüşle 1,2210 seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, Avrupa'da Kovid-19 salgını nedeniyle vaka sayısındaki  hızlı artışların ve sertleşen tedbirlerin dikkati çektiğini belirterek, pay piyasalarında dün yaşanan sert düşüşlerin ardından bugün alış ağırlıklı bir seyir izlendiğini ifade etti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün yaptığı açıklamada, Kovid-19  nedeniyle ülke genelinde bugün yerel saatle 12.00'den itibaren serbest dolaşımın  zorunlu haller dışında sınırlandırılacağını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump da Kovid-19 salgınının tamamen kontrol altına alınmasının temmuz ya da ağustosu bulabileceğini ve ABD'nin resesyona girebileceğini belirtti.

Analistler, bugün İngiltere'de ocak ayı işsizlik oranı, Almanya'da  mart ayı ZEW beklenti endeksleri ve ABD'de şubat ayı perakende satışlar, sanayi üretim endeksi ve kapasite kullanım oranı verilerinin izleneceğini kaydetti.





uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
11:5284.218
Değişim :  -4,18% |  -3.670,57
Açılış :  88.923  
Önceki Kapanış :  87.888  
En Yüksek
88.949 En Düşük
84.190
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RTALB 3,30 35.642.996 % 10,00  
MMCAS 0,93 95 % 9,41  
EGCEY 0,40 5.959 % 8,11  
COSMO 1,87 161 % 7,47  
SELGD 1,42 7.525 % 6,77  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8619 7,9013 % -0,11  
Frank 6,7506 6,7912 % -0,22  
Riyal 1,7140 1,7226 % 0,33  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.484 1.484 -30,58  
Altın Gr. 308 308 -5,50  
Cumhuriyet 2.037 2.068 -44,00  
Tam 2.029 2.083 -40,53  
Yarım 981 1.008 -19,60  
Çeyrek 492 504 -9,80  
Gümüş.Ons 12,36 12,40 -0,53  
Gümüş Gr. 2,58 2,58 -0,09  
B. Petrol 30,42 30,42 0,37  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru