GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Avrupa borsaları haftaya yükselişle başladı

06.04.2020 10:58

Son güncelleme : 06.04.2020 10:58
Avrupa borsaları haftaya hızlı yükselişlerle başladı.



AA

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 3,3 kazançla  319 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 4,4 artışla 9.950 puanda seyrediyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 3,1 yükselişle 5.585 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 3 primle 6.775 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi  yüzde 3,8 kazançla 4.309 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 3,8 artışla 17.007 puan oldu.

Euro/dolar paritesi yatay seyirle 1,0820, sterlin/dolar paritesi de yüzde 0,4 yükselişle 1,2290 seviyelerinden işlem görüyor.

Dünya genelinde yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını endişeleri devam etse de İtalya'da ölüm artışının ivme kaybetmesi dikkati çekti.

Analistler, salgında en kötünün bu hafta ile birlikte geride kalabileceğine ilişkin beklentiler ile ekonomiye etkilerini sınırlayacak teşviklerin devam edeceği haberleri sonrası küresel piyasaların yeni haftaya  pozitif başladığını ifade etti.

Bu hafta veri gündeminin görece zayıf olduğunu kaydeden analistler, perşembe günü Avrupa Merkez Bankası'nın toplantı tutanaklarının gündemin odağında  bulunduğunu söyledi.





uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
10:4290.953
Değişim :  1,56% |  1.400,70
Açılış :  90.989  
Önceki Kapanış :  89.553  
En Yüksek
91.152 En Düşük
90.631
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EKIZ 1,98 73.040 % 10,00  
AYCES 15,08 1.465.008 % 9,99  
MAALT 71,65 2.949.397 % 9,98  
PKENT 126,70 416.868 % 9,98  
RAYSG 3,31 3.149.796 % 9,97  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,2508 8,2922 % 0,15  
Frank 6,8672 6,9085 % 0,09  
Riyal 1,7854 1,7943 % 0,02  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.632 1.632 13,78  
Altın Gr. 353 353 2,65  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 14,58 14,62 0,20  
Gümüş Gr. 3,16 3,16 0,04  
B. Petrol 33,78 33,78 -0,33  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru