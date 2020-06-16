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Avrupa borsaları hızlı yükselişle açıldı

16.06.2020 10:44

Son güncelleme : 16.06.2020 10:44
Avrupa borsaları, ABD Merkez Bankası`nın (Fed) dün akşamki açıklamaları sonrası güne alıcılı başladı.



Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 2,1 değer kazanarak 361 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 2,6 artarak 12.219 puanda seyrediyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 2,6 yükselişle 6.219 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,8 primle 7.393 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,4 kazançla 4.932 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 2,1 artışla 19.368 puan oldu.

Avro/dolar paritesi 1,1330 ve sterlin/dolar paritesi 1,2620 seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, merkez bankaları ve ekonomi yönetimlerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerini hafifletmek amacıyla attığı destek adımlarının etkisiyle pay piyasalarının pozitif seyrettiğini söyledi.

Fed'in yeniden devreye girerek İkincil Piyasa Kurumsal Kredi Tesisi (SMCCF) kapsamında şirket tahvili alacağını açıkladığını anımsatan analistler, Japonya Merkez Bankası'nın da şirketlerin finansmanı için daha fazla destek sağlanacağını duyurduğuna işaret etti.

Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının yatırımcıların odağında yer almayı sürdürdüğünü belirten analistler, gün içerisinde Fed Başkanı Jerome Powell'ın Kongre'de yapacağı konuşmanın yanı sıra ABD'de sanayi üretimi ve Almanya'da ZEW ekonomik görünüm endekslerinin takip edileceğini kaydetti.
 





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