Avrupa borsaları güne karışık bir seyirle başladı.
Avrupa borsaları karışık seyirle açıldı
04.08.2020 10:54
Son güncelleme : 04.08.2020 10:54
AA
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,04 azalarak 363,5 puan oldu.
Almanya'da DAX 30 endeksi de yüzde 0,13 yükselişle 12.661,93 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,96 yükselişle 7.042 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,59 kazançla 4.904,01 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,86 primle 19.545,50 puanda ve İngiltere’de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,11 azalışla 6.027,76 puanda seyrediyor.
Euro/dolar paritesi de saat 10.44 itibarıyla yüzde 0,34 yükselişle 1.1801'den işlem görüyor.
10:391.141
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 14,02
|Açılış
|: 1.140
|
|Önceki Kapanış
|: 1.127
|
1.143
En Düşük
1.134
10:396,9415
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0112
|Açılış
|: 7,1260
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0720
|
6,9813
En Düşük
6,9269
10:398,2098
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0179
|Açılış
|: 8,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2700
|
8,2365
En Düşük
8,1695
10:39440,51
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -1,24
|Açılış
|: 440,51
|
|Önceki Kapanış
|: 441,75
|
443,52
En Düşük
440,14
BIST En Aktif Hisseler
|DESA
|8,69
|22.210.767
|% 10,00
|
|KAREL
|19,14
|45.833.796
|% 10,00
|
|EGPRO
|16,61
|8.469.847
|% 10,00
|
|GARFA
|10,34
|7.052.056
|% 10,00
|
|DOKTA
|37,44
|6.409.644
|% 9,99
|
|BFREN
|954,20
|294.848
|% -10,00
|
|KENT
|1.950,50
|257.466
|% -10,00
|
|YONGA
|25,02
|23.419
|% -10,00
|
|TKURU
|46,76
|137.194
|% -9,99
|
|FMIZP
|106,70
|4.057.640
|% -9,96
|
|GARAN
|7,09
|288.675.534
|% 1,00
|
|ASELS
|36,20
|273.182.122
|% 2,67
|
|EKGYO
|2,27
|233.462.122
|% 1,34
|
|ISFIN
|4,18
|129.750.607
|% 3,47
|
|BIMAS
|69,95
|121.163.835
|% -2,10
|
|EKGYO
|2,27
|233.462.122
|% 1,34
|
|GARAN
|7,09
|288.675.534
|% 1,00
|
|ISFIN
|4,18
|129.750.607
|% 3,47
|
|HLGYO
|2,65
|78.782.724
|% 5,58
|
|KRDMD
|3,02
|85.787.501
|% 1,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,0536
|9,0990
|% -0,06
|
|Frank
|7,5371
|7,5825
|% -0,05
|
|Riyal
|1,8421
|1,8513
|% -0,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.977
|1.978
|0,50
|
|Altın Gr.
|441
|441
|-0,60
|
|Cumhuriyet
|2.899
|2.947
|-3,00
|
|Tam
|2.987
|3.033
|-3,00
|
|Yarım
|1.450
|1.478
|-1,50
|
|Çeyrek
|727
|741
|-0,70
|
|Gümüş.Ons
|24,34
|24,37
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|5,43
|5,44
|0,00
|
|B. Petrol
|43,95
|43,95
|-0,20
|