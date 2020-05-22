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Avrupa borsaları sert düşüşle açıldı

22.05.2020 11:06

Son güncelleme : 22.05.2020 11:06
Avrupa borsaları, ABD ile Çin arasındaki gerilimin artabileceğine ilişkin endişelerle haftanın son işlem gününe satış ağırlıklı başladı.



AA

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1,6 değer  kaybıyla 335 puanda ve Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,7 azalışla 10.882 puanda  seyrediyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 2 düşerek 5.897 puan, İspanya'da  IBEX 35 endeksi yüzde 1,4 değer kaybederek 6.593 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi  yüzde 1,6 gerileyerek 4.373 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,4 azalarak  16.843 puan oldu.

Avro/dolar paritesi 1,0920 ve sterlin/dolar paritesi 1,2180 seviyelerinden işlem görüyor. Analistler, ABD ile Çin arasındaki gerilimin artabileceğine ilişkin  endişelerin pay piyasalarını baskıladığını ifade etti.

Çin'in Ulusal Halk Kongresinin (NPC), Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde  hükümet karşıtı gruplarla etkin mücadelede ulusal güvenliği güçlendiren mevzuat  çıkarmasına izin verecek bir karar tasarısı sunacağını aktaran analistler, bu  gelişmenin Batı ile Çin arasında yeni bir gerilim konusunun ortaya çıkmasına  neden olduğuna işaret etti.

Analistler, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının ekonomik  etkilerine ilişkin gelişmelerin yatırımcıların odağında yer almaya devam ettiğini  belirterek, bugün Avrupa Merkez Bankası toplantı tutanaklarının takip edileceğini  kaydetti.




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