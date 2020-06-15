Avrupa borsaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalga endişeleriyle haftanın ilk işlem gününe satıcılı başladı.
Avrupa borsaları sert düşüşle açıldı
15.06.2020 10:54
Son güncelleme : 15.06.2020 10:54
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 2,4 değer kaybıyla 346 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 2,7 azalışla 11.633 puanda seyrediyor.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 2,2 düşerek 5.974 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 2,9 değer kaybederek 7.084 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,7 gerileyerek 4.707 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 2,6 azalarak 18.398 puan oldu.
Avro/dolar paritesi 0,1 değer kaybederek 1,1240, sterlin/dolar paritesi de yüzde 0,5 azalarak 1,2490 seviyelerinden işlem görüyor.
Analistler, Kovid-19 salgınında vaka sayılarındaki artış ve açıklanan makroekonomik verilerin beklentilerin altında kalmasının oluşturduğu tedirginlikle piyasalarda risk algısının yükseldiğini ifade etti.
Salgına ilişkin gelişmelerin yatırımcıların odağında yer almayı sürdürdüğünü belirten analistler, gün içerisinde Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi ve ABD'de New York Fed imalat endeksi verilerinin izleneceğini kaydetti.
10:39109.389
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -446,86
|Açılış
|: 109.393
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|Önceki Kapanış
|: 109.835
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109.404
En Düşük
108.716
10:396,8393
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0246
|Açılış
|: 6,8410
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|Önceki Kapanış
|: 6,8400
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6,8393
En Düşük
6,8141
10:397,6941
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
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|Açılış
|: 7,6900
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|Önceki Kapanış
|: 7,7250
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7,6941
En Düşük
7,6457
10:39377,95
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -1,41
|Açılış
|: 377,95
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|Önceki Kapanış
|: 379,36
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380,72
En Düşük
376,92
BIST En Aktif Hisseler
|EKIZ
|11,80
|620.432
|% 9,97
|
|KSTUR
|46,32
|4.956
|% 9,97
|
|RTALB
|33,14
|3.880.131
|% 9,95
|
|BAYRK
|6,97
|21.068.850
|% 9,94
|
|GLRYH
|14,27
|3.163.331
|% 9,94
|
|ISBIR
|1.044,10
|59.514
|% -10,00
|
|AYCES
|33,70
|179.722
|% -9,99
|
|TACTR
|6,05
|340.996
|% -9,97
|
|GSRAY
|3,29
|13.132.591
|% -9,86
|
|EGCYO
|1,47
|74.547
|% -9,82
|
|EKGYO
|1,91
|189.167.530
|% -1,04
|
|THYAO
|12,61
|165.673.581
|% -1,18
|
|GARAN
|8,07
|148.529.118
|% -0,86
|
|GUSGR
|4,28
|146.986.252
|% 2,64
|
|ECILC
|6,00
|129.203.231
|% 2,56
|
|EKGYO
|1,91
|189.167.530
|% -1,04
|
|IHLGM
|1,57
|61.216.944
|% 0,64
|
|GUSGR
|4,28
|146.986.252
|% 2,64
|
|BSOKE
|1,45
|49.853.860
|% 2,84
|
|ODAS
|2,04
|66.749.507
|% 0,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5046
|8,5472
|% -0,18
|
|Frank
|7,1349
|7,1779
|% 0,13
|
|Riyal
|1,8159
|1,8250
|% 0,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.720
|-11,37
|
|Altın Gr.
|378
|378
|-1,47
|
|Cumhuriyet
|2.522
|2.560
|-10,00
|
|Tam
|2.525
|2.543
|-11,10
|
|Yarım
|1.230
|1.241
|-5,40
|
|Çeyrek
|615
|621
|-2,70
|
|Gümüş.Ons
|17,15
|17,18
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|3,76
|3,76
|-0,07
|
|B. Petrol
|37,54
|37,54
|-1,19
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Seans Raporu
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10:50XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -1014, 38 kaybederek (% -0.80 ) 126, 195
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10:50XU100
Endeks 109, 234 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 55 altında . İşlem hacmi 2, 452.00 milyon TL de
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10:50MAALT
Yüzde -4.54 oranında düşüşle 87.35 lira fiyatla işlem gören hissede 33, 326 adet işlem
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10:46ISKUR
Yüzde -10.00 oranında düşüşle 453, 600.00 lira fiyatla işlem gören hissede 2 adet işlem
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10:45XU100
Endeks 109, 123 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 65 altında . İşlem hacmi 2, 287.00 milyon TL de