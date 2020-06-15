Avrupa borsaları sert düşüşle açıldı















Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 2,4 değer kaybıyla 346 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 2,7 azalışla 11.633 puanda seyrediyor.



İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 2,2 düşerek 5.974 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 2,9 değer kaybederek 7.084 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,7 gerileyerek 4.707 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 2,6 azalarak 18.398 puan oldu.



Avro/dolar paritesi 0,1 değer kaybederek 1,1240, sterlin/dolar paritesi de yüzde 0,5 azalarak 1,2490 seviyelerinden işlem görüyor.



Analistler, Kovid-19 salgınında vaka sayılarındaki artış ve açıklanan makroekonomik verilerin beklentilerin altında kalmasının oluşturduğu tedirginlikle piyasalarda risk algısının yükseldiğini ifade etti.



Salgına ilişkin gelişmelerin yatırımcıların odağında yer almayı sürdürdüğünü belirten analistler, gün içerisinde Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi ve ABD'de New York Fed imalat endeksi verilerinin izleneceğini kaydetti.